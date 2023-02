Azzurro: il testo della canzone cantata da Colapesce e Dimartino con Carla Bruni a Sanremo 2023

Qual è il testo della canzone Azzurro cantata da Colapesce e Dimartino con Carla Bruni durante la serata cover (la quarta) del Festival di Sanremo 2023 in onda stasera, venerdì 10 febbraio? Di seguito tutte le parole del brano:

Cerco l’estate tutto l’anno

E all’improvviso eccola qua

Lei è partita per le spiagge

E sono solo quassù in città

Sento fischiare sopra i tetti

Un aeroplano che se ne va

Azzurro

Il pomeriggio è troppo azzurro

E lungo per me

Mi accorgo

Di non avere più risorse

Senza di te

E allora

Io quasi quasi prendo il treno

E vengo, vengo da te

Il treno dei desideri

Nei miei pensieri all’incontrario va

Sembra quand’ero all’oratorio

Con tanto sole, tanti anni fa

Quelle domeniche da solo

In un cortile, a passeggiar

Ora mi annoio più di allora

Neanche un prete per chiacchierar

Azzurro

Il pomeriggio è troppo azzurro

E lungo per me

Mi accorgo

Di non avere più risorse

Senza di te

E allora

Io quasi quasi prendo il treno

E vengo, vengo da te

Il treno dei desideri

Nei miei pensieri all’incontrario va

Cerco un po’ d’Africa in giardino

Tra l’oleandro e il baobab

Come facevo da bambino

Ma qui c’è gente, non si può più

Stanno innaffiando le tue rose

Non c’è il leone, chissà dov’è

Azzurro

Il pomeriggio è troppo azzurro

E lungo per me

Mi accorgo

Di non avere più risorse

Senza di te

E allora

Io quasi quasi prendo il treno

E vengo, vengo da te

Ma il treno dei desideri

Nei miei pensieri all’incontrario va

Azzurro

Il pomeriggio è troppo azzurro

E lungo per me

Mi accorgo

Di non avere più risorse

Streaming e tv

Abbiamo visto il testo di Azzurro, ma dove vedere il Festival di Sanremo 2023 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 7 all’11 febbraio 2023 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2023 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.