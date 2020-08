AXL – Un’amicizia extraordinaria: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 29 agosto 2020, alle ore 21,20 va in onda su Italia 1 AXL – Un’amicizia extraordinaria, film del 2018 diretto da Oliver Daly che racconta una particolare amicizia tra un essere umano e un cane robot creato da un dipartimento militare. Ma qual è la trama? E il cast? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Miles Hill (Alex Neustaedter) è un bravissimo motociclista di rally, ma non è molto a suo agio nelle relazioni umane. Per caso, il ragazzo trova nel deserto A.X.L., un cane robot progettato come arma militare; la creatura è dotata di un’avanzata intelligenza artificiale, ma possiede anche il cuore di un vero cane. Tra Miles e A.X.L. nasce un forte legame, tuttavia gli scienziati che hanno progettato quest’ultimo desiderano rientrarne in possesso, dato il suo enorme valore; nel frattempo A.X.L. inizia a essere lentamente “addomesticato”, anche grazie all’aiuto Sara, una ragazza del posto di cui Miles si innamora. Di seguito il trailer del film:

AXL – Un’amicizia extraordinaria: il cast del film

Abbiamo visto la trama di AXL – Un’amicizia extraordinaria, ma qual è il cast completo del film? Di seguito tutti gli attori con i rispettivi ruoli:

Alex Neustaedter: Miles Hill

Becky G: Sara Reyes

Alex MacNicoll: Sam Fontaine

Dominic Rains: Andric

Lou Taylor Pucci: Randall

Thomas Jane: Chuck Hill

Ted McGinley: George Fontaine

Streaming e tv

Dove vedere AXL – Un’amicizia extraordinaria in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 29 agosto 2020 – alle ore 21,20 su Italia 1 (canale 6 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi e film Mediaset tramite pc, tablet o smartphone.

