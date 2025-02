Avengers – Endgame: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, lunedì 3 febbraio 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Avengers – Endgame, film del 2019 diretto da Anthony e Joe Russo. Il film ha ottenuto un grande successo di critica e pubblico, stabilendo numerosi record al botteghino, diventando anche il maggior incasso nella storia del cinema, superando Avatar, ma venendo nuovamente superato da quest’ultimo nel marzo 2021. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

In seguito allo schiocco di dita di Thanos, Clint Barton vede scomparire tutta la sua famiglia. Ventidue giorni più tardi, Tony Stark e Nebula, che si trovano sull’astronave dei Guardiani della Galassia, vengono salvati e portati al quartier generale degli Avengers da Captain Marvel. I tre si ricongiungono con Pepper Potts, Steve Rogers, Natasha Romanoff, Bruce Banner, James Rhodes, Thor e Rocket. Il gruppo, speranzoso di utilizzare le Gemme per riportare tutti in vita, localizza Thanos (che sembra aver riutilizzato le gemme) ma, una volta raggiunto, quest’ultimo spiega di aver utilizzato le pietre dell’infinito solo per distruggerle sfruttando il loro stesso potere, cosa che gli è quasi costata la vita, e che la sua missione è ormai compiuta. Appreso ciò, Thor, furioso, lo decapita.

Trascorrono cinque anni, durante i quali Ant-Man è rimasto imprigionato nel regno quantico, da cui casualmente riesce a sfuggirne. Per lui sembra che il tempo sia passato in modo veloce e che siano trascorse solo cinque ore, e, dopo aver ritrovato la figlia Cassie ormai cresciuta, va da Steve e Natasha, proponendo di sfruttare il regno quantico per viaggiare nel tempo. Pertanto, i tre fanno visita a Tony Stark, ritiratosi a vita privata dopo essere diventato padre della piccola Morgan, chiedendogli aiuto. Stark però rifiuta, preso dai sensi di colpa per aver perso Peter Parker, quindi il trio si rivolge a Bruce Banner, che nel frattempo ha trovato un modo per trasformarsi in Hulk mantenendo il cervello dello scienziato. Banner accetta di aiutarli, ma i primi tentativi si rivelano fallimentari, finché non arriva Stark, che ha sviluppato un bracciale GPS che può aiutare a viaggiare nel regno quantico. Tony riconsegna inoltre a Rogers lo scudo e i due si riappacificano. Nel frattempo Natasha rintraccia Barton, che mosso dalla rabbia per la perdita della sua famiglia è diventato uno spietato assassino di criminali, riuscendo a convincerlo a tornare intanto gli altri rintracciano Thor che, frustrato dal fallimento, si è ritirato ed è notevolmente ingrassato. Grazie al lavoro di Tony Stark e Bruce Banner, la prima prova di viaggio nel tempo va a buon fine.

Avengers – Endgame: il cast

Abbiamo visto la trama di Avengers – Endgame, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Robert Downey Jr.: Tony Stark / Iron Man

Chris Evans: Steve Rogers / Captain America

Mark Ruffalo: Bruce Banner / Hulk

Chris Hemsworth: Thor

Scarlett Johansson: Natasha Romanoff / Vedova Nera

Jeremy Renner: Clint Barton / Ronin / Occhio di Falco

Don Cheadle: James Rhodes / War Machine

Paul Rudd: Scott Lang / Ant-Man

Brie Larson: Carol Danvers / Captain Marvel

Karen Gillan: Nebula

Danai Gurira: Okoye

Josh Brolin: Thanos

Streaming e tv

Dove vedere Avengers – Endgame in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 3 febbraio 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.