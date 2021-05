Avanti un altro pure di sera streaming e diretta tv: dove vedere la settima puntata

Questa sera, domenica 23 maggio 2021, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda la settima puntata di Avanti un altro pure di sera, la versione speciale in prime time del gioco condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti per festeggiare i dieci anni dalla sua nascita. Tante le novità e gli ospiti (suddivisi in due squadre) che si succederanno nel corso di queste puntate. Dove vedere la settima puntata di Avanti un altro pure di sera in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La settima puntata della trasmissione va in onda oggi, domenica 23 maggio 2021, alle ore 21,20 su Canale 5 (tasto 5 o 505 del digitale terrestre, 105 di Sky).

Avanti un altro pure di sera streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire il gioco anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) MediasetPlay. Potete inoltre recuperare in qualsiasi momento le clip più divertenti o le puntate integrali grazie alla funzione on demand della stessa app, disponibile su pc, smartphone, tablet e smart tv.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Avanti un altro pure di sera? In tutto dovrebbero andare in onda 8 puntate. Di seguito la programmazione completa su Canale 5 (attenzione: potrebbe variare):