Avanti un altro pure di sera: anticipazioni e ospiti della prima puntata

Stasera, domenica 16 gennaio 2022, alle ore 21,25 su Canale 5 va in onda la prima puntata di Avanti un altro pure di sera, il gioco a premi spruzzato di varietà del preserale della rete ammiraglia di casa Mediaset condotto naturalmente da Paolo Bonolis che, come sempre, sarà affiancato dall’amico Luca Laurenti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Saranno tanti gli ospiti che prenderanno parte allo show. Si parte da un personaggio del clan di Renzo Arbore che abbiamo visto debuttare nel mitico Quelli della notte di Rai 2, ovvero Marisa Laurito, che recentemente abbiamo visto padrona di casa nel sabato notte di Rai 1 di Serata d’onore. Marisa insieme all’ex senatore della Repubblica Antonio Razzi leggeranno le domande nella prima puntata, mentre – secondo TvBlog – i capisquadra saranno la conduttrice radiotelevisiva e showgirl Samantha De Grenet (Belpaese) e Costantino Vitagliano (Rivoluzionari). Quanto dura (durata) ogni puntata di Avanti un altro pure di sera? La messa in onda delle singole puntate è prevista dalle ore 21,25 alle ore 00,10. La durata complessiva è quindi, pubblicità incluse, di circa 3 ore.

Streaming e tv

Dove vedere Avanti un altro pure di sera in diretta tv e live streaming? Lo show, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,25 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone tramite la rete internet.