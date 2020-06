Aurora Ramazzotti torna in tv: sarà inviata di Ogni mattina su Tv8 con Adriana Volpe e Alessio Viola

Aurora Ramazzotti torna in tv e lo fa prendendo parte alla nuova trasmissione di Tv8 Ogni mattina, in onda da lunedì 29 giugno con la conduzione di Adriana Volpe e del giornalista Alessio Viola. La figlia di Michelle Hunziker e di Eors sarà l’inviata speciale del programma che punta ad accendere il mattino di Tv8, il canale in chiaro di Sky che strizza sempre di più l’occhio alle reti generaliste.

Una sfida ardua, vista l’accesa concorrenza in quella fascia oraria. Aurora Ramazzotti sarà chiamata a girare in lungo e largo l’Italia, raccogliendo le storie di vip e personaggi meno noti. La figlia di Michelle Hunziker non ha d’altronde mai nascosto la sua passione per il piccolo schermo, anche se negli anni non sono mancate le critiche da parte di chi la ritiene una privilegiata, visto il cognome che porta.

Per questo Aurora Ramazzotti ha deciso di pubblicare su Instagram un video di lei bambina al fianco di papà Eros, accompagnato dal seguente sfogo: “Chiudo così questo inizio giornata all’insegna dei ricordi. Con una mia riflessione, per chi in questo paese ancora non sembra capire quanto sia naturale la trasmissione dell’arte da un genitore a un figlio. È una questione di pelle, di cuore. Il modo, il mondo in cui veniamo cresciuti definisce la nostra essenza senza eccezioni. Un bambino molto amato da un papà chirurgo potrà diventare architetto ma porterà sempre il segno della passione di chi l’ha forgiato. Non è poi così difficile da capire che si possa addirittura tentare di seguire le orme dei propri genitori per lo stesso motivo.

Questo video è bello perché racconta una storia: quella di una bambina felice e inconsapevole del suo privilegio. Per lei assistere all’arte è normale, le scorre nelle vene e la respira da sempre, non conosce altro. Non sa che la vita la riporterà, tramite vie traverse, proprio lì dove è stata cresciuta. Ma se c’è una cosa certa è proprio questa: la passione dei suoi genitori sarà sua per sempre. E in qualche modo è già incisa nel suo destino”.

Secondo quanto riporta il sito Giornalettismo, dunque, le inviate d’eccezione di Ogni Mattina su Tv8 saranno appunto Aurora Ramazzotti e Flora Canto, attrice e compagna di Enrico Brignano. Per la Ramazzotti si tratta di una nuova avventura professionale dopo la partecipazione a Mai dire talk su Italia 1.

Leggi anche: 1. Aurora Ramazzotti si racconta: “Ecco cosa voglio fare da grande” / 2. Michelle Hunziker: “Io e mia figlia Aurora non abbiamo segreti. Parliamo anche della vita sessuale”

Potrebbero interessarti Daydreamer – Le ali del sogno, le anticipazioni della puntata in onda oggi 17 giugno su Canale 5 Pierluigi Diaco s’infuria con l’ospite a Io e te: “Se vuole condurre le lascio le chiavi del programma” Ascolti tv martedì 16 giugno: Nero a metà, Made in Sud, Le Iene