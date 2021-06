Per la prima volta Aurora Leone torna su quanto avvenuto la sera della vigilia della Partita del Cuore, con le frasi sessiste che le avrebbe rivolto il dirigente della Nazionale Cantanti Gianluca Pecchini. L’ex dg in un’intervista a TPI aveva annunciato di voler querelare Aurora e Ciro dei The Jackal, accusandoli di aver detto il falso.

“Io e tutti noi abbiamo preferito non commentare le recenti dichiarazioni, perché sono stata male come starebbe male qualunque ragazza di 22 anni in una situazione del genere. I ragazzi lo sanno, mi hanno sostenuto tanto”, ha dichiarato la comica dei The Jackal, in occasione della conferenza stampa per Europei a casa The Jackal, la produzione RaiPlay che racconterà le partite di Euro 2020 nello stile del gruppo dei popolari youtuber.

“I ragazzi mi hanno sostenuto tanto in tutto, mi sono trovata in difficoltà e spero non accada mai più. Quello che è successo è grave. Io ho la mia verità e l’ho già raccontata a caldo. Non ci torno. Dopo la querela sarà il tribunale a esprimersi. Penso però che non ci sia contesto migliore di questo per ripartire per parlare di calcio ed esprimere tutti i valori – come amicizia, inclusività e unione – che non dobbiamo mai dare per scontato ma che apprezzeremo ancora di più”, ha aggiunto Aurora.

Come gruppo “siamo sempre stati abituati ad andare avanti, a voltare pagina – ha commentato l’attrice quando le hanno chiesto se pensasse che la polemica possa avere un’influenza sul programma -. Anche quando facciamo un video di grande successo, poi ci piace concentrarci su altro. Così come il progetto nasce da lontano, anche la nostra coesione nasce da lontano”. Quanto al potere dell’ironia rispetto alla denuncia di un malcostume, sottolinea: l’ironia “è fondamentale, è la nostra vita, anche se in alcune situazioni penso che non basti”.

