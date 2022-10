Chi è Audrey Fleurot, la protagonista di Morgane – Detective geniale 2

Chi è Audrey Fleurot, l’attrice che ricopre il ruolo di Morgane Alvaro nella serie tv Morgane – Detective geniale 2 in onda su Rai 1? Nota attrice francese che ha conquistato negli anni popolarità e successo anche a livello internazionale, in particolare con il film campione d’incassi Quasi amici Intouchables. Nata a Mantes-la-Jolie, a metà tra Parigi e Rouen, il 6 luglio 1977, è in teatro che Audrey Fleurot fa il suo debutto, passando per videoclip musicali, cortometraggi e arrivando sul piccolo schermo francese e, cinque anni dopo, iniziando a partecipare a numerosi lungometraggi.

Tra le serie tv più famose alle quali ha partecipato si ricordano Spiral, Un village français, nel quale ha recitato dal 2009 al 2017 e per il quale ha ricevuto 2 candidature come Miglior attrice. Anche l’interpretazione di Spiral le ha fatto ottenere la sua terza nomination nel 2018. Dopo svariati ruoli come guest star, ha partecipato al film per la TV La regina e il cardinale, a due episodi della serie Netflix Chiami il mio agente! e, sempre sulla piattaforma, alla miniserie crime Safe. Nel 2019, prima di Morgane Detective Geniale, ha partecipato come co-protagonista alla miniserie Destini in fiamme, per il quale ha ricevuto una nomination ai Globe de Cristal Awards. Infine Morgane – Detective geniale.

Per il grande schermo ha recitato in molti film francesi e, solo per citarne alcuni, anche in Le donne del 6º piano di Philippe Le Guay, Midnight in Paris di Woody Allen, Quasi amici – Intouchables di Éric Toledano e Olivier Nakache, La delicatezza di David e Stéphane Foenkinos e 11 donne a Parigi di Audrey Dana, Il club dei divorziati di Michaël Youn.

Vita privata

In merito alla vita privata di Audrey Fleurot (Morgane – Detective geniale 2) si hanno poche notizie. La donna è molto riservata sulla faccenda. Si sa solamente che attualmente vive in Francia, ma anche il luogo esatto è un mistero. Un’altra indiscrezione la vuole legata al regista francese Djibil Glisssant. Pare che nel 2015 la coppia abbia dato il benvenuto al primo figlio, di nome Lou.