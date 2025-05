Audiscion: le anticipazioni e gli ospiti della terza puntata

Audiscion è il nuovo programma con Gigi e Ross e Elisabetta Gregoraci in onda in prima serata questa sera, 19 maggio 2025, alle ore 21.30, su Rai 2. Ci saranno grandi ospiti comici pronti a farci ridere e divertire. Ecco tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Tra parodie e prese in giro, incursioni nella cronaca, monologhi nati direttamente dal pubblico in studio in stile “speaker’s corner”, con la possibilità di proporre sketch e situazioni comiche, interagendo in diretta con Gigi e Ross ed Elisabetta Gregoraci, “Audiscion” vuole essere uno spazio che dà voce a tutti.

Tra i protagonisti del terzo appuntamento di “Audiscion”, che vede come ospite d’eccezione l’attore Patrizio Rispo, Gabriella Germani, nella doppia veste di Lilli Gruber e di un’irresistibile Imma Tataranni, Alessandro Bianchi e Michelangelo Pulci alle prese con lo storico Alessandro Barbero e il suo fidato assistente Igor, Paolo Hendel, con l’immancabile Carcarlo Pravettoni, e ancora Emanuela Aureli, Marco Marzocca e Rosalia Porcaro. Non mancheranno le incursioni di Claudio Lauretta e il suo Donald Trump, il Carlo Conti di David Pratelli e Leonardo Fiaschi nelle vesti di Andrea Scanzi e Jovanotti oltre che alcune delle voci emergenti della nuova stand up comedy italiana, tra cui Nathan Kiboba nei panni del faraone Tutan Trump.

Streaming e tv

Dove vedere Audiscion in diretta tv e streaming? Appuntamento questa sera, 12 maggio 2025 in prima serata su Rai 2 alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.