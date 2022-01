Attraverso i miei occhi: trama, cast e streaming del film

Stasera, martedì 25 gennaio 2022, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda Attraverso i miei occhi (The Art of Racing in the Rain), film del 2019 diretto da Simon Curtis con protagonisti Milo Ventimiglia e Amanda Seyfried. La pellicola è l’adattamento cinematografico del romanzo del 2008 L’arte di correre sotto la pioggia, scritto da Garth Stein. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Enzo è un golden retriever, chiamato in onore di Enzo Ferrari, che fin da cucciolo ha seguito il suo padrone Denny Swift nel mondo delle corse accompagnandolo in ogni passo: dal suo incontro con la dolce Eve, la nascita della loro figlia Zoe, la morte di Eve causata da un tumore al cervello fino alla battaglia legale per l’affidamento della figlia contro i genitori di Eve. In ogni occasione Enzo ha fatto sentire la sua vicinanza a Denny fino al suo ultimo respiro.

Attraverso i miei occhi: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Attraverso i miei occhi, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Milo Ventimiglia: Denny Swift

Amanda Seyfried: Avery “Eve” Swift

Kathy Baker: Trish

Martin Donovan: Maxwell

Gary Cole: Don Kitch

Al Sapienza: Luca Pantoni

Ryan Keira Armstrong: Zoe Swift bambina

Lily Dodsworth-Evans: Zoe Swift adolescente

McKinley Belcher III: Mark Finn

Ian Lake: Mike

Andres Joseph: Tony

Streaming e tv

Dove vedere Attraverso i miei occhi in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 25 gennaio 2022 – alle ore 21,40 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.