Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio: trama, cast e streaming del film

Stasera, venerdì 23 febbraio 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio (Hotel Mumbai), film del 2018 diretto da Anthony Maras. Il film narra i fatti accaduti durante gli attentati di Mumbai del 26 novembre 2008. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Mumbai, India, 26 novembre 2008: Arjun è un giovane cameriere che lavora al Taj Hotel di Mumbai. La sera del 26 novembre lascia la sua famiglia per andare al lavoro, ma una volta giunto all’hotel lo chef Hermant Oberoi vorrebbe allontanarlo, in quanto indossa un paio di calzature non adatte (una scarpa della divisa era caduta accidentalmente dalla sua borsa mentre si preparava per uscire), ma cambia idea offrendogli un paio di scarpe che tiene di scorta nel proprio ufficio. Quella stessa sera giungono all’hotel, fra i vari ospiti, anche la britannica-iraniana Zahra Kashani e suo marito David, un americano, il figlio Cameron e la tata Sally. In seguito arriva anche un altro cliente importante, il russo Vasilij Orčevskij, che ha anche organizzato per la serata una festa privata nella sua suite. Pur desideroso di servire personalmente il ricco ospite russo e volendo andare a comprare per lui un pregiato cognac, Arjun è costretto a rimanere nel ristorante dell’hotel per ordine di Oberoi.

Nel frattempo dieci terroristi armati, tra cui Abdullah, Imran, Houssam, Rashid e Kasab, giungono a Mumbai e, guidati a distanza dalle comunicazioni del loro capo conosciuto come “il Fratello”, danno il via a una serie di sanguinosi attentati in vari luoghi della città: la Stazione Chhatrapati Shivaji di Mumbai, un comando della polizia, il Leopold Cafè dove si trovano i giovani turisti Eddie e Bree, l’Oberoi Trident Hotel e altri ancora.

Eddie e Bree, sopravvissuti all’attacco, scappano dal bar insieme ad altre persone per rifugiarsi al Taj Hotel e cercare riparo in quello che credono un luogo sicuro, ma i terroristi, mescolatisi tra i fuggitivi che vengono accolti, entrano in azione anche all’interno dell’hotel uccidendo numerosi ospiti e membri del personale.

Presa coscienza di quanto sta accadendo, Arjun chiede ai clienti del ristorante di nascondersi sotto i tavoli e di spegnere le luci per non farsi vedere. David e Zahra telefonano a Sally, rimasta nella suite con Cameron, per avvertirla del pericolo, ma questa tuttavia non riesce a capire cosa le viene detto e, sentendo bussare, apre la porta pensando si tratti del medico che era stato chiamato per visitare il bambino. Si tratta invece di una donna anziana coperta di sangue e in stato di shock che cerca di sfuggire ai terroristi nascondendosi in bagno. Sally riesce a chiudersi in uno degli armadi insieme a Cameron appena prima che Imran e Houssam facciano irruzione nella stanza: questi ultimi trovano facilmente la donna anziana e le sparano, ma non si accorgono della presenza della babysitter e del bambino ed escono per cercare altri ospiti dell’albergo.

Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio: il cast

Abbiamo visto la trama di Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Dev Patel: Arjun

Armie Hammer: David

Nazanin Boniadi: Zahra

Tilda Cobham-Hervey: Sally

Anupam Kher: Hemant Oberoi

Jason Isaacs: Vasilij

Streaming e tv

Dove vedere Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 23 febbraio 2024 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.