Atomica bionda: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 17 maggio 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Atomica bionda (Atomic Blonde), film del 2017 diretto da David Leitch. La pellicola, con protagonista Charlize Theron, è l’adattamento cinematografico della graphic novel del 2012 The Coldest City, scritta da Antony Johnston e illustrata da Sam Hart. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel 1989, alla vigilia del crollo del muro di Berlino e del cambiamento nelle alleanze tra superpotenze, Lorraine Broughton, una spia del massimo livello dell’MI6, viene inviata a Berlino per recuperare una lista contenente i nomi di tutti gli agenti occidentali in azione e i loro affari. La donna riceve l’ordine di cooperare col direttore della sede di Berlino, David Percival, e i due formano un’incerta alleanza, scatenando tutto il loro arsenale di abilità nel perseguire una minaccia che mette a rischio l’intero mondo delle operazioni di spionaggio dei paesi occidentali.

Atomica bionda: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Atomica bionda, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Charlize Theron: Lorraine Broughton

James McAvoy: David Percival

John Goodman: Emmett Kurzfeld

Til Schweiger: l’orologiaio

Eddie Marsan: Spyglass

Sofia Boutella: Delphine Lasalle

Roland Møller: Aleksander Bremovych

Toby Jones: Eric Gray

Bill Skarsgård: Merkel

Sam Hargrave: James Gascoine

James Faulkner: C

Barbara Sukowa: Corone

Declan Hannigan: l’autista

Jóhannes Haukur Jóhannesson: Yuri Bakhtin

Streaming e tv

Dove vedere Atomica bionda in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 17 maggio 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.