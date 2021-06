Atlantic Crossing: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Questa sera, venerdì 25 giugno 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Atlantic Crossing, la prima e unica stagione finora realizzata del telefilm creato da Alessandro Eik. Il dramma storico, ambientato in Norvegia e negli Stati Uniti durante la seconda guerra mondiale. In particolare, la narrazione si svolgerà durante le prime fasi della seconda guerra mondiale, quando Danimarca e Norvegia, nonostante la dichiarata neutralità, saranno invase da Adolf Hitler. A quel punto, la famiglia reale riuscirà a fuggire in tempo, ma il treno sul quale viaggiavano il principe e la principessa ereditaria sarà attaccato da una squadriglia tedesca. Una rappresaglia che costringerà Olav e Märtha a dividersi. Ma vediamo le anticipazioni sulla seconda puntata.

Trama

La seconda puntata di Atlantic Crossing, secondo le anticipazioni sulla trama, sarà composta da tre episodi. 1940: la Norvegia, nonostante abbia dichiarato la propria neutralità, viene invasa e occupata dalla Germania nazista. La famiglia reale norvegese cerca rifugio all’estero: Re Haakon VII e suo figlio, il principe ereditario Olav, fuggono a Londra mentre la principessa ereditaria Märtha ed i suoi tre figli vengono accolti come rifugiati politici negli Stati Uniti, alla Casa Bianca, grazie al presidente Franklin Delano Roosevelt. Questo il presupposto da cui si dipana la narrazione di Atlantic Crossing, miniserie norvegese in tre serate, basata sulla vera storia della principessa ereditaria norvegese Märtha che, per salvare il suo paese, senza temere scandali e soprattutto senza temere di mettere a rischio il proprio matrimonio con il principe Olav, combatte con l’arma della diplomazia sensibilizzando politici e soprattutto l’opinione pubblica. Con un ottimo equilibrio tra gli elementi politici e personali Atlantic Crossing offre così una prospettiva unica e inedita sui tragici eventi della Seconda Guerra.

A Washington – secondo le anticipazioni della puntata di stasera – la principessa Märtha sviluppa ben presto uno stretto rapporto con il presidente Franklin D. Roosevelt, rapporto che negli anni si trasformerà in un profondo affetto. Martha si sforza di convincere Roosevelt ad aiutare a salvare il suo paese e l’Europa dai nazisti, ma il presidente inizialmente non vuole deludere i suoi elettori, fortemente contrari a essere coinvolti nella guerra. E’ a questo punto che Märtha si rende conto di dover cambiare il suo modo di vivere, fino ad allora impostato sulla discrezione e la protezione personale, e in virtù della sua posizione influenzare l’opinione pubblica.

La miniserie Atlantic Crossing, in onda in tre serate su Rai 3, fa luce sia sulla vita dietro le mura della Casa Bianca, sul matrimonio non convenzionale di Franklin ed Eleonor, oggetto di innumerevoli rumors, ma soprattutto sul ruolo effettivo della principessa ereditaria Märtha nella guerra, cercando di chiarire se il suo stretto rapporto con Roosevelt abbia effettivamente contribuito a cambiare il corso del conflitto. In definitiva se alla principessa norvegese spetti veramente il merito di aver cambiato il corso della guerra, contribuendo fattivamente alla promulgazione del famoso “Lend-Lease Act” di Roosevelt, approvato dal Congresso nel marzo 1941, che mirava a fornire armi alla Gran Bretagna per combattere la Germania nazista.

Cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata di Atlantic Crossing, ma qual è il cast (attori) completo della serie? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: