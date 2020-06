Asterix alle olimpiadi, il film: trama, cast, streaming

Su Italia 1 arriva sabato 6 giugno 2020, in prima serata, il film Asterix alle olimpiadi, un film storico/comico del 2008 che torna indietro nel tempo grazie alla regia di Frederic Forestier e Thomas Langmann. Il film è stato prodotto in occasione delle Olimpiadi di Pechino ed è il terzo di quattro film ispirati ai celebri fumetti di René Goscinny e Albert Uderzo che racconta le avventure di Asterix e Obelix. I precedenti s’intitolato Asterix e Obelix contro Cesare, Asterix e Obelix – Missione Cleopadra e poi il quarto e ultimo film è Asterix e Obelix al servizio di sua maestà.

Questa pellicola è stata girata quasi del tutto in Spagna, nonostante l’ambientazione del film sia prettamente in Grecia. Il film, poco acclamato dalla critica, ha comunque prestato grande attenzione alla scelta del cast. Troviamo tantissimi riferimenti a sportivi famosi come Michael Schumacher, Jean Todt, Amelie Mauresmo, Zinedine Zidane e Tony Parker. Ma vediamo qual è la trama del film, chi vediamo nel cast e dove seguire il film in tv e in streaming.

Asterix alle olimpiadi, la trama del film

In questo film, l’affascinante Alafolix, abitante del villaggio gallico, s’innamora di Irina, una bellissima principessa greca. Ma Alafolix non è l’unico a contendersi l’amore della bella principessa, anche Bruto infatti è in lizza, anzi, è un passo avanti perché la ragazza è la sua promessa sposa. Bruto, il figlio di Giulio Cesare, è il nemico da sconfiggere e i due si affronteranno alle Olimpiadi che si svolgeranno di lì a poco in Grecia. Chi vincerà potrà sposare la principessa. Alafolix allora si farà accompagnare da Asterix, Obelix e Paoramix, il druido che ha inventato la famosa pozione che dona una forza sovrumana a chi vorrà assumerla.

I galli dovranno quindi scontrarsi anche con gli abitanti delle altre nazioni come Germania, Spagna, Egitto, Grecia e Roma. Le gare iniziano e Bruto si dimostra immediatamente scorretto. Asterix e Obelix inoltre riscontrano le prime difficoltà, poiché il controllo anti-doping li trova positivi alla pozione magica.

Asterix alle olimpiadi, il cast

Ecco chi vediamo nel cast: Clovis Cornillac, Gérard Depardieu, Alain Delon, Franck Dubosc, Benoît Poelvoorde, José Garcia, Jérôme Le Banner, Stéphane Rousseau, Nathan Jones, Jean-Pierre Cassel, Mónica Cruz, Adriana Karembeu, Santiago Segura, Michael Schumacher, Vanessa Hessler, Amélie Mauresmo, Michail Krasnoborov Redwood, Jean Todt, Claudia Cardinale, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Jamel Debbouze, Elsa Pataky, David Beckham, Zinédine Zidane

Asterix alle olimpiadi, dove vedere in tv e in streaming

Come fare per vedere Asterix alle olimpiadi in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – sabato 6 giugno 2020 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming

