Aspirante vedovo: trama, cast e streaming del film

Questa sera, domenica 21 novembre 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Aspirante vedovo, film del 2013 diretto da Massimo Venier e interpretato da Luciana Littizzetto e Fabio De Luigi. È un remake del film di Dino Risi Il vedovo (1959). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Alberto Nardi è un fallimentare imprenditore, il cui successo più importante è stato sposarsi con la ricca e potente industriale Susanna Almiraghi. Per Susanna l’unico errore della propria vita è stato invece quello di sposare Alberto, ed è altresì convinta di dover pagare questa scelta infelice fino a che morte non li separi, rifiutandosi di divorziare. Alberto manda avanti una relazione clandestina con la giovane e avvenente cacciatrice di dote Giada, mentre Susanna manda avanti l’impero di famiglia e coltiva amicizie altolocate con conoscenza di vecchia data, le quali ignorano del tutto e ridicolizzano Alberto. In seguito a un incidente aereo di cui si suppone sia stata vittima anche Susanna durante un viaggio di lavoro in Romania, Alberto si ritrova all’improvviso milionario, erede di tutte le ricchezze della defunta moglie. La fortuna di Alberto ha tuttavia vita breve: Susanna infatti non è mai salita sull’aereo incidentato. Determinato a sbarazzarsi definitivamente della moglie, Alberto inizia a escogitare insieme a due complici un modo per liberarsi per sempre di lei. Mentre il piano per uccidere Susanna va in atto, si verificano una serie di imprevisti…

Aspirante vedovo: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Aspirante vedovo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Luciana Littizzetto: Susanna Almiraghi

Fabio De Luigi: Alberto Nardi

Alessandro Besentini: Stucchi

Francesco Brandi: Giancarlo

Roberto Citran: Augusto Fenoglio

Bebo Storti: Pier, monsignore

Ninni Bruschetta: Marcello Perlasca

Luciano Scarpa: Roberto

Clizia Fornasier: Giada

Fulvio Falzarano: padre di Giada

Alessandra Raichi: madre di Giada

Andrea Bruschi: uomo d’affari

Stefano Chiodaroli: Arturo

Paolo Pierobon: operaio rumeno

Tatti Sanguineti: psichiatra

Streaming e tv

Dove vedere Aspirante vedovo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 21 novembre 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.