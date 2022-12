Asfalto, il testo della canzone dei Colla Zio a Sanremo Giovani 2022

Qual è il testo di Asfalto, la canzone dei Colla Zio in gara a Sanremo Giovani 2022 in onda su Rai 1, venerdì 16 dicembre? Di seguito tutte le parole del brano:

Brindo con l’avvocato

Nel locale vuoto come un affiliato

Sei strano da sotto il palco

Lei mi fa, fanc*lo a tutto quanto

Chiamano aiuto, chiamano a Houston

Abbiamo un problema grosso

La mia tasca pesa ancora poco

Però Colla Zio ha riempito il posto.

Sogni da star, chiedi ?

Come se la tira, quanto mi sta addosso

Cu-cu-cu*i che sopra il palco

Sì, sì saltano come pop corn.

Si muove tanto

Che sembra che l’asfalto

Si scioglie come ghiaccio

Stiamo volando giù

È un altro giorno

E tu sei già da un altro

Senza cintura e casco

You’re flyin’ to the moon.

Ho messo giù solo per una notte

Sei già mille volte gelosa di me

Che caldo in questo letto, ho bisogno di bere

Qualcosa di fresco, qualcosa di te.

Ho perso il fiato per te

Non mi puoi portare giù, su un pianeta lontano

Siamo in due ma siamo soli

Guarda quante facce nuove

Attento a come ti muovi

Lei mi dice, stai tranquillo ma.

Si muove tanto

Che sembra che l’asfalto

Si scioglie come ghiaccio

Stiamo volando giù

È un altro giorno

E tu sei già da un altro

Senza cintura e casco

You’re flyin’ to the moon.

Ho messo giù solo per una notte

Sei già mille volte gelosa di me

Che caldo in questo letto, ho bisogno di bere

Qualcosa di fresco, qualcosa di te.

Non so cosa mi serve per stare bene

Un morso è meglio di niente

No, non può funzionare

Quello che rimane.

Ho messo giù solo per una notte

Sei già mille volte gelosa di me

Che caldo in questo letto, ho bisogno di bere

Qualcosa di fresco, qualcosa di te.

Ho messo giù…

Ho messo giù solo per una notte

Sei già mille volte gelosa di me

Che caldo in questo letto, ho bisogno di bere

Qualcosa di fresco, qualcosa di te.

Streaming e tv

Dove vedere Sanremo Giovani 2022 in diretta tv e live streaming? La finale della competizione andrà in onda, come detto, stasera – venerdì 16 dicembre 2022 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.