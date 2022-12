ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 9 dicembre 2022? Su Rai 1 è andata in onda la partita valida per i quarti di finale dei Mondiali Qatar 2022 Olanda-Argentina. Su Rai 2 SWAT. Su Rai 3 Chi m’ha visto? Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 Passaporto per la libertà. Su Italia 1 Vi presento i nostri. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 9 dicembre 2022? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv venerdì 9 dicembre 2022, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 l’incontro dei Mondiali di Calcio Olanda-Argentina ha conquistato 8.461.000 spettatori pari al 39.1 per cento di share mentre Il Circolo dei Mondiali è stato seguito da 2.804.000 spettatori con uno share del 19 per cento. Su Canale 5 Passaporto per la Libertàha raccolto davanti al video 1.474.000 spettatori pari al 9.6 per cento di share. Su Rai 2 S.W.A.T. ha interessato 711.000 spettatori pari al 3.4 per cento di share. Su Italia 1 Vi Presento i Nostriha catturato l’attenzione di 720.000 spettatori (3.5 per cento). Su Rai 3 Chi m’ha Visto?ha raccolto davanti al video 678.000 spettatori pari ad uno share del 3.3 per cento. Su Rete 4 Quarto Gradototalizza un a.m. di 1.397.000 spettatori con il 9 per cento di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato 634.000 spettatori con uno share del 4.8 per cento.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Canale 5 Striscia la Notiziaregistra una media di 3.557.000 spettatori con uno share del 16 per cento. Su Rai 2 Tg2 Postsegna 797.000 spettatori con il 3.6 per cento di share. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.022.000 spettatori con il 4.6 per cento. Su Rai 3 Il Cavallo e la Torre ha convinto 1.186.000 spettatori pari al 5.3 per cento e Un Posto al Sole ha appassionato 1.560.000 spettatori pari al 7 per cento. Su Rete 4 Stasera Italia ha radunato 843.000 individui all’ascolto (3.8 per cento) nella prima parte e 963.000 (4.3 per cento) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.310.000 spettatori (5.9 per cento).