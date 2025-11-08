Icona app
Ascolti tv venerdì 7 novembre: Tale e quale show, Tradimento, Propaganda Live

di Marco Nepi
Ascolti tv venerdì 7 novembre 2025: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 7 novembre2025? Su Rai 1 è andato in onda Tale e quale show. Su Rai 2 Parker. Su Rai 3 Farwest. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 Tradimento. Su Italia 1 King Arthur: il potere della spada. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 7 novembre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv venerdì 7 novembre 2025, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
