Ultimo aggiornamento ore 07:58
TV
TV

Ascolti tv venerdì 6 febbraio: Cerimonia apertura Milano Cortina 2026, Io sono Farah

San Siro, sede della cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026. Credit: AGF
di Marco Nepi
Ascolti tv venerdì 6 febbraio 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 6 febbraio2026? Su Rai 1 è andato in onda la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Su Rai 3 The new toy. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 Io sono Farah. Su Italia 1 Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 6 febbraio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv venerdì 6 febbraio 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

Ricerca