Ascolti tv venerdì 3 aprile: Via Crucis, Grande Fratello Vip, Propaganda Live

Su Rai1 Speciale Porta a Porta – La Passione di Crans interessa 3.520.000 spettatori (19.4%) dalle 20:31 alle 20:57. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 8 minuti (3.464.000 – 18.9%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.797.000 spettatori pari al 25.2% dalle 20:49 alle 21:53. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 622.000 spettatori con il 3.3%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.017.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.108.000 spettatori (6.1%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.348.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 974.000 spettatori e il 5.4% nella prima parte e 866.000 spettatori e il 4.5% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.615.000 spettatori (8.6%).