Ascolti tv venerdì 3 aprile: Via Crucis, Grande Fratello Vip, Propaganda Live

Ascolti tv venerdì 3 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 3 aprile2026? Su Rai 1 è andato in onda la Via Crucis. Su Rai 2 Delitti in Paradiso. Su Rai 3 Perfect Days. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 Grande Fratello Vip. Su Italia 1 Justice League. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 3 aprile 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv venerdì 3 aprile 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Rito della Via Crucis interessa 3.844.000 spettatori pari al 20.6% di share dalle 20:57 alle 22:31. Su Canale5 Grande Fratello Vip conquista 2.024.000 spettatori con uno share del 17.4% dalle 21:57 alle 1:16 (Night a 1.116.000 e il 25.8%, Live a 755.000 e il 18.7%). Su Rai2 Delitti in Paradiso intrattiene 805.000 spettatori pari al 4.4% e Oltre il Paradiso 749.000 spettatori pari al 5.2%. Su Italia1 Justice League incolla davanti al video 990.000 spettatori con il 6%. Su Rai3 Perfect Days segna 504.000 spettatori (3%). Su Rete4, dopo la presentazione (836.000 – 4.3%), Quarto Grado totalizza 1.193.000 spettatori (9.5%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 973.000 spettatori e il 7.2%. Su Tv8 MasterChef ottiene 436.000 spettatori (3.2%).
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Speciale Porta a Porta – La Passione di Crans interessa 3.520.000 spettatori (19.4%) dalle 20:31 alle 20:57. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 8 minuti (3.464.000 – 18.9%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.797.000 spettatori pari al 25.2% dalle 20:49 alle 21:53. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 622.000 spettatori con il 3.3%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.017.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.108.000 spettatori (6.1%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.348.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 974.000 spettatori e il 5.4% nella prima parte e 866.000 spettatori e il 4.5% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.615.000 spettatori (8.6%).
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 2.680.000 spettatori pari al 24%, mentre L’Eredità coinvolge 3.972.000 spettatori pari al 27.9%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.174.000 spettatori (11.8%), mentre Caduta Libera convince 1.976.000 spettatori (15.4%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (355.000 – 3.6%), F.B.I. conquista 390.000 spettatori con il 3.2% nel primo episodio e 429.000 spettatori con il 2.7% nel secondo episodio. Su Italia1, dopo Grande Fratello Vip (343.000 – 3.3%), Studio Aperto Mag sigla 337.000 spettatori (2.8%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine segna 533.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.077.000 spettatori (14.3%).
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.
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