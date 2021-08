ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 27 agosto 2021? Su Rai 1 è andato in onda il programma Canzone segreta. Su Rai 2 A volte i segreti uccidono. Su Rai 3 La Grande Storia. Su Rete 4 Terzo indizio. Su Canale 5 il film Serenity – L’isola dell’inganno. Su Italia 1 Chiacago PD. Su La7 Mangia, prega, ama. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 27 agosto 2021? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 27 agosto 2021, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Nella serata di ieri, venerdì 27 agosto 2021, su Rai1 Fratelli Unici ha conquistato 1.978.000 spettatori pari al 12.2% di share. Su Canale 5 Serenity – L’Isola dell’Inganno ha raccolto davanti al video 1.607.000 spettatori pari al 10.2% di share. Su Rai2 A Volte i Segreti Uccidono ha interessato 786.000 spettatori pari al 4.8% di share. Su Italia 1 Chicago P.D. ha catturato l’attenzione di 1.199.000 spettatori (7.2%). Su Rai3 La Grande Storia ha raccolto davanti al video 735.000 spettatori pari ad uno share del 4.5%. Su Rete4 Il Terzo Indizio totalizza un a.m. di 953.000 spettatori con il 6.7% di share. Su La7 Mangia, Prega, Ama ha registrato 269.000 spettatori con uno share del 2.2%. Su TV8 Gomorra – La Serie ha segnato il 2.4% con 387.000 spettatori mentre sul Nove Tutto Quello che non vi ho Detto ha catturato l’attenzione di 267.000 spettatori (1.8%).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Techetechetè ottiene 3.413.000 spettatori con il 19.1%. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 2.071.000 spettatori con uno share dell’11.5%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 4.8% con 860.000 spettatori. Su Italia1 NCIS Los Angeles ha registrato 932.000 spettatori con il 5.3%. Su Rai3 Un Posto al Sole ha appassionato 1.042.000 spettatori pari al 6%. Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 855.000 individui all’ascolto (4.9%) nella prima parte e 913.000 (5.1%) nella seconda, mentre su La7 In Onda ha interessato 837.000 spettatori (4.7%) e In Onda Prima Serata (in onda dalle 21.19 alle 21.56) sigla il 4.2% con 736.000 spettatori. Su TV8 4 Hotel intrattiene 492.000 spettatori con il 2.8% di share e sul Nove Deal with It – Stai al gioco ha raccolto 377.000 spettatori con il 2.1%.