ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 26 novembre 2021? Su Rai 1 è andata in onda la prima puntata di The voice senior. Su Rai 2 The Good Doctor. Su Rai 3 Afghanistan: 20 anni dopo. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 Grande Fratello Vip 2021. Su Italia 1 Le Iene. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 26 novembre 2021? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 26 novembre 2021, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 The Voice Senior ha conquistato 3.645.000 spettatori pari al 18.6 per cento di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 2.915.000 spettatori pari al 19.3 per cento di share. Su Rai 2 The Good Doctorha interessato 1.141.000 spettatori pari al 4.8 per cento di share mentre The Resident 789.000 (4 per cento). Su Italia 1 Le Iene Showha catturato l’attenzione di 1.007.000 spettatori (6.2 per cento). Su Rai 3 Afghanistan: 20 Anni Dopoha raccolto davanti al video 682.000 spettatori pari ad uno share del 3.2 per cento. Su Rete 4 Quarto Gradototalizza un a.m. di 905.000 spettatori con il 5.2 per cento di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato 792.000 spettatori con uno share del 4.7 per cento.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.067.000 spettatori con il 21.6 per cento. Su Canale 5 Striscia la Notiziaregistra una media di 3.801.000 spettatori con uno share del 16.1 per cento. Su Rai 2 Tg2 Postsegna il 3.9 per cento con 920.000 spettatori. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.294.000 spettatori con il 5.6 per cento. Su Rai 3 Che Succ3de? ha convinto 1.352.000 spettatori pari al 6.1 per cento e Un Posto al Sole ha appassionato 1.663.000 spettatori pari al 7.1 per cento. Su Rete 4 Stasera Italia ha radunato 1.015.000 individui all’ascolto (4.4 per cento) nella prima parte e 818.000 (3.5 per cento) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.766.000 spettatori (7.5 per cento).