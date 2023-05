ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 26 maggio 2023? Su Rai 1 è andato in onda Tutti i sogni ancora in volo. Su Rai 2 The Good Doctor. Su Rai 3 Il Traditore. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 Ricomincio da me. Su Italia 1 The transporter legacy. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 26 maggio 2023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv venerdì 26 maggio 2023, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 il debutto di Tutti i Sogni Ancora in Volo ha conquistato 3.185.000 spettatori pari al 21.1 per cento di share. Su Canale 5 Ricomincio da me ha incollato davanti al video 1.723.000 spettatori con uno share del 10.8 per cento. Su Rai 2 The Good Doctor 6 è la scelta di 854.000 spettatori (4.8 per cento). Su Italia 1 The Transporter Legacy ha raccolto 1.086.000 spettatori pari al 6.1 per cento. Su Rai 3 Il traditore è seguito da 812.000 spettatori con il 5.1 per cento. Su Rete 4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.162.000 spettatori (8.4 per cento). Su La7 Propaganda Live raggiunge 849.000 spettatori e il 6.5 per cento.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Cinque Minuti realizza un ascolto di 3.639.000 spettatori con il 21.8 per cento, mentre Affari Tuoi intrattiene 4.457.000 spettatori con il 24.1 per cento. Su Canale 5 Striscia la Notizia raccoglie 3.105.000 spettatori pari al 16.8 per cento. Su Rai 2 Tg2 Post interessa 673.000 spettatori (3.6 per cento). Su Italia 1 N.C.I.S. ottiene 1.091.000 spettatori con il 6.1 per cento. Su Rai 3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.242.000 spettatori (7.1 per cento), mentre Un Posto al Sole totalizza 1.470.000 spettatori (7.8 per cento). Su Rete 4 Stasera Italia ha radunato 702.000 individui all’ascolto (4.1 per cento) nella prima parte e 762.000 spettatori (4.1 per cento) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.188.000 spettatori (6.6 per cento).