Ascolti tv venerdì 26 giugno: Top Dieci, 27 volte in bianco, Quarto grado

Ascolti tv venerdì 26 giugno 2020 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 26 giugno 2020? Ieri sera su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata dello show di Carlo Conti, Top Dieci. Su Rai 2 il film Ossessione senza fine – La vendetta di Sophie. Su Rai 3 La grande storia. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 invece il film 27 volte in bianco. Su Italia 1 Trasformers 4. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 26 giugno 2020?

Ascolti tv 26 giugno 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Rai 1 – Top Dieci: 3,5 milioni di telespettatori (19% di share)

Canale 5 – 27 volte in bianco: 1,5 milioni di telespettatori (8,9%)

Rete 4 – Quarto Grado: 1,1 milioni (7,2%)

Nove – Fratelli di Crozza: 1,1 milioni (5.4%)

Italia 1 – Transformers 4: L’era dell’estinzione: 900mila spettatori (5,9%)

Rai 2 – Ossessione senza Fine – La Vendetta di Sophie: 800mila spettatori (4%)

Rai3 – La Grande Storia: 738.000 spettatori (3,7%)

La7 – Bello, onesto, emigrato Australia, sposerebbe compaesana illibata: 587.000 spettatori (3%)

TV8 – Italia’s Got talent -Best Of: 479.000 spettatori (2,5%)

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Rai 1 – I Soliti Ignoti – Il Ritorno: 4 milioni (21,4%)

Canale 5 – Striscia la Notizia: 3,2 milioni (16,4%)

La7 – Otto e Mezzo: 1,4 milioni (7,5%)

Rai2 – Tg2 Post: 996.000 spettatori (5%)

Rete4 – Stasera Italia: 907.000 (5%)

Italia1 – CSI: 846.000 spettatori (4,3%)

Rai3 – Geo-Vacanze Italiane: 487.000 spettatori (2,5%) Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Rai1 – L’Eredità: 2,9 milioni di telespettatori (21,7% di share)

Canale 5 – Avanti un Altro!: 2,2 milioni (17,1%)

Rai2 – Blue Bloods: 645.000 spettatori (5,3%)

Rete 4 – Tempesta D’Amore: 707.000 (4,5%)

Rai3 – Blob: 609.000 spettatori(3,6%)

Italia 1 – Dr. House: 333.000 (2,6%)

La7 – Eden Un Pianeta da Salvare: 81mila spettatori (0,6%)

Potrebbero interessarti Non dirlo al mio capo, prossima puntata: cosa succederà il 5 luglio Rosy Abate 2: quante puntate, durata e quando finisce Non dirlo al mio capo: cosa è successo nella terza puntata