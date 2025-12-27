Ascolti tv venerdì 26 dicembre 2025: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 26 dicembre2025? Su Rai 1 è andato in onda Le note del Natale. Su Rai 3 Papà scatenato. Su Canale 5 Il primo Natale. Su Italia 1 Harry Potter e la camera dei segreti. Su Rete 4 Natale a tutti i costi. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 26 dicembre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.