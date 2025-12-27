Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Ascolti tv venerdì 26 dicembre: Le note del Natale, Il primo Natale, Harry Potter

di Antonio Scali
Ascolti tv venerdì 26 dicembre 2025: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 26 dicembre2025? Su Rai 1 è andato in onda Le note del Natale. Su Rai 3 Papà scatenato. Su Canale 5 Il primo Natale. Su Italia 1 Harry Potter e la camera dei segreti. Su Rete 4 Natale a tutti i costi. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 26 dicembre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv venerdì 26 dicembre 2025, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
