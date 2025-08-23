Ascolti tv venerdì 22 agosto: Era ora, Only you, The Impossible

Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha registrato 1.998.000 spettatori pari al 21.4%, mentre Reazione a Catena ha ottenuto 2.835.000 spettatori pari al 25.1%. Su Canale 5 Sarabanda – Prima Sfida ha conquistato 1.411.000 spettatori (16.3%), mentre Sarabanda ha ottenuto 1.785.000 spettatori (17%). Su Rai 2, dopo TgSport Sera (396.000 – 4.7%), The Rookie ottiene 433.000 spettatori con il 4.3% e N.C.I.S. – Unità Anticrimine 564.000 spettatori con il 4.6%. Su Italia 1 Studio Aperto MAG è la scelta di 292.000 spettatori (3.1%); a seguire CSI: Miami totalizza un a.m. di 398.000 spettatori pari ad uno share del 3.3%. Su Rai 3 le news dei TGR tengono informati 1.849.000 spettatori (16.1%). Su Rete 4 La Promessa conquista 702.000 spettatori (5.7%). Su La7 la replica di Famiglie d’Italia registra 120.000 spettatori pari all’1.2%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 204.000 spettatori (1.8%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (215.000 – 2.5%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 338.000 spettatori con il 2.7%.