Ascolti tv venerdì 22 agosto: Era ora, Only you, The Impossible

Ascolti tv venerdì 22 agosto 2025: auditel e share dei programmi di ieri
Su Rai 1 è andato in onda Era ora. Su Canale 5 Only you. Su Rete 4 The Impossible.
Su Rai 1 Techetechetè ottiene 2.300.000 spettatori (16.2%). Su Canale 5 La Ruota della Fortuna conquista 3.831.000 spettatori pari al 26.9%. Su Italia 1 NCIS – Unità Anticrimine registra 769.000 spettatori (5.5%). Su Rete4 4 di Sera News ha ottenuto 614.000 spettatori e il 4.5% nella prima parte e 558.000 spettatori e il 3.9% nella seconda parte. Su La7 In Onda ottiene 971.000 spettatori (6.8%). Su Tv8 4 Ristoranti registra 385.000 spettatori (2.7%). Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa conquista 540.000 spettatori con il 3.8%.
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha registrato 1.998.000 spettatori pari al 21.4%, mentre Reazione a Catena ha ottenuto 2.835.000 spettatori pari al 25.1%. Su Canale 5 Sarabanda – Prima Sfida ha conquistato 1.411.000 spettatori (16.3%), mentre Sarabanda ha ottenuto 1.785.000 spettatori (17%). Su Rai 2, dopo TgSport Sera (396.000 – 4.7%), The Rookie ottiene 433.000 spettatori con il 4.3% e N.C.I.S. – Unità Anticrimine 564.000 spettatori con il 4.6%. Su Italia 1 Studio Aperto MAG è la scelta di 292.000 spettatori (3.1%); a seguire CSI: Miami totalizza un a.m. di 398.000 spettatori pari ad uno share del 3.3%. Su Rai 3 le news dei TGR tengono informati 1.849.000 spettatori (16.1%). Su Rete 4 La Promessa conquista 702.000 spettatori (5.7%). Su La7 la replica di Famiglie d’Italia registra 120.000 spettatori pari all’1.2%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 204.000 spettatori (1.8%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (215.000 – 2.5%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 338.000 spettatori con il 2.7%.
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.