Ascolti tv venerdì 19 giugno: Top Dieci, Tu si que vales, Trasformers 3

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 19 giugno 2020? Ieri sera su Rai 1 è andata in onda la seconda puntata di Top Dieci, lo show condotto da Carlo Conti. Su Canale 5 il programma di Maria De Filippi, Tu si que vales. Su Rai 2 il film Sulle ali della pazzia. Su Rai 3 Notte prima degli esami oggi. Su Italia 1 invece Trasformers 3. Su Rete 4 Quarto Grado. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 19 giugno 2020?

Ascolti tv 19 giugno 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

A vincere la sfida degli ascolti è Top Dieci su Rai 1 che ha conquistato 3.803.000 spettatori pari al 19,1% di share. Su Canale 5 Tu si que vales ha raccolto davanti al video 2.280.000 spettatori pari al 14,9% di share. Su Rai 2 Sulle ali della Pazzia ha interessato 1.099.000 spettatori pari al 4,9% di share. Su Italia 1 Transformers 3 ha appassionato 811.000 spettatori (4,3%). Su Rai 3 Notte prima degli Esami – Oggi ha divertito 738.000 spettatori pari ad uno share del 3,8%. Su Rete 4 Quarto Grado ha totalizzato un ascolto medio di 1.157.000 spettatori con il 6,7% di share. Su La7 Propaganda Live – Best ha registrato 381.000 spettatori con uno share del 2,3%. Su TV8 Italia’s Got Talent – Best of ha segnato l’1,9% con 397.000 spettatori.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 4.876.000 spettatori con il 21,8%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.959.000 spettatori con uno share del 17,6%. Su Rai 2 l’approfondimento del Tg2 Post segna il 5,4% con 1.229.000 spettatori. Su Italia 1 CSI ha registrato 867.000 spettatori con il 3,9%. Su Rai 3 Last Cop – L’Ultimo Sbirro ha appassionato 491.000 spettatori pari al 2,3%. Su Rete 4 Stasera Italia ha totalizzato 905.000 spettatori (4,3%) nella prima parte e 1.024.000 (4,5%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.580.000 spettatori (7,2%).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 L’Eredità ha fatto giocare 3.511.000 spettatori (22,4%). Su Canale 5 la replica di Avanti un Altro! ha registrato 2.507.000 con il 16,8% di share.

