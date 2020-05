Ascolti tv venerdì 1 maggio 2020 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 1 maggio 2020? Ieri sera su Rai 1 è andato in onda il film Pane e Libertà con Pierfrancesco Favino. Su Rai 3 il Concerto del primo maggio, il famoso Concertone che però quest’anno – causa Coronavirus – è stato notevolmente “rivisitato”. Su Canale 5 la replica di Scherzi a parte, lo storico show Mediaset basato su scherzi ai vip. Su Italia 1 The Twilight Saga: Breaking Dawn. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 1 maggio 2020?

Ascolti tv 1 maggio 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Notizia in aggiornamento… Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Notizia in aggiornamento… Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri Su Rai 1 notizia in aggiornamento… 🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI

Potrebbero interessarti Ambra Angiolini: carriera, vita privata, marito e compagno conduttrice Concerto Primo Maggio Concerto primo maggio 2020 in tv e live streaming: dove vederlo Concerto primo maggio 2020: i cantanti e gli artisti sul palco