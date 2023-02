Ascolti Sanremo 2023, la serata finale: com’è andata ieri sera, 11 febbraio

Quali sono stati gli ascolti tv (lo share) della serata finale del Festival di Sanremo 2023 in onda ieri sera, sabato 11 febbraio? Quanti telespettatori hanno assistito alla puntata? Di seguito tutti i dati che saranno aggiornati in tempo reale:

Il Festival di Sanremo, in onda dalle 20:42 alle 1:19, ha conquistato 12.256.000 spettatori pari al 66% di share, preceduto dall’anteprima Sanremo Start, che ha registrato 13.389.000 spettatori e il 57.73%. Nel dettaglio, la prima parte, dalle 21:25 alle 23:54, è vista da 14.423.000 spettatori con il 62.7%, mentre la seconda parte, dalle 23:58 alle 1:59, è seguita da 9.490.000 spettatori con il 73.65%. All’interno il Tg1 60 Secondi, alle 23:56, informa 11.698.000 spettatori pari al 63.59%.

Quante puntate

Ma quante puntate (serate) sono previste per il Festival di Sanremo 2023 su Rai 1? In tutto andranno in onda cinque puntate (serate): la prima martedì 7 febbraio 2023; l’ultima sabato 11 febbraio 2023. Ogni puntata inizierà intorno alle ore 20,30 e finirà a tarda serata/notte. Ma vediamo insieme la programmazione di Rai 1 per il Festival della canzone italiana:

Prima puntata: martedì 7 febbraio 2023 TRASMESSA

Seconda puntata: mercoledì 8 febbraio 2023 TRASMESSA

Terza puntata: giovedì 9 febbraio 2023 TRASMESSA

Quarta puntata: venerdì 10 febbraio 2023 TRASMESSA

Quinta puntata: sabato 11 febbraio 2023 TRASMESSA

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto gli ascolti tv della serata finale del Festival di Sanremo 2023, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 7 all’11 febbraio 2023 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2023 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.