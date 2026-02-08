Ascolti tv sabato 7 febbraio: The Voice Kids, Olimpiadi, C’è Posta per te

Ascolti tv sabato 7 febbraio 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 7 febbraio2026? Su Rai 1 è andato in onda The Voice Kids. Su Rai 2 le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Su Rai 3 La città ideale. Su Rete 4 Miami Supercops. Su Canale 5 C’è Posta per te. Su Italia 1 Una notte al museo 2. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 7 febbraio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.