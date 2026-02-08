Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 08:05
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Ascolti tv sabato 7 febbraio: The Voice Kids, Olimpiadi, C’è Posta per te

Immagine di copertina
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Ascolti tv sabato 7 febbraio 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 7 febbraio2026? Su Rai 1 è andato in onda The Voice Kids. Su Rai 2 le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Su Rai 3 La città ideale. Su Rete 4 Miami Supercops. Su Canale 5 C’è Posta per te. Su Italia 1 Una notte al museo 2. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 7 febbraio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv sabato 7 febbraio 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Messa in tv 8 febbraio 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming
TV / Andrea Pucci: età, moglie e figli, vero nome, studi, dove vive. Tutto sul co-conduttore di Sanremo
TV / La città ideale: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 7 febbraio
Ti potrebbe interessare
TV / Messa in tv 8 febbraio 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming
TV / Andrea Pucci: età, moglie e figli, vero nome, studi, dove vive. Tutto sul co-conduttore di Sanremo
TV / La città ideale: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 7 febbraio
TV / Una notte al museo 2 – La fuga: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / The Voice Kids 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntata
TV / The Voice Kids 2026: le anticipazioni (concorrenti, giudici) della quinta puntata
TV / C’è Posta per Te 2026: anticipazioni e ospiti della quinta puntata, 7 febbraio
TV / C’è Posta per Te 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntata
TV / Miami Supercops: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Ascolti tv venerdì 6 febbraio: Cerimonia apertura Milano Cortina 2026, Io sono Farah
Ricerca