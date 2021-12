ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 4 dicembre 2021? Su Rai 1 è andato in onda Ballando con le stelle 2021. Su Rai 2 SWAT. Su Rai 3 Sapiens. Su Rete 4 Octopussy – Operazione piovra. Su Canale 5 Ua’ – Uomo di varie età. Su Italia 1 Dragon Trainer. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 4 dicembre 2021? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 4 dicembre 2021, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Ballando con le Stelle, in onda dalle 21.39 alle 25.01, ha conquistato 3.807.000 spettatori pari al 23.4% di share (il segmento iniziale Tutti in Pista, in onda dalle 20.42 alle 21.36, ha segnato il 19.4% con 4.395.000 spettatori). Su Canale 5 Uà – Uomo di Varie Età, in onda dalle 21.44 alle 24.47, ha raccolto davanti al video 2.322.000 spettatori pari al 14% di share. Su Rai2 il S.W.A.T. è stato seguito da 939.000 spettatori (4.2%) e Clarice da 428.000 (2.2%). Su Italia 1 Dragon Trainerhanno intrattenuto 826.000 spettatori (3.9%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta ha raccolto davanti al video 1.071.000 spettatori pari ad uno share del 5.7%. Su Rete4 Octopussy – Operazione Piovra totalizza un a.m. di 604.000 spettatori con il 3.2% di share. Su La7 Versailles ha registrato 259.000 spettatori con uno share dell’1.7%.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.514.000 spettatori con uno share del 15.5%. Su Rai3 Le Parole interessa a 1.518.000 spettatori (6.7%). Su Italia 1 NCIS sigla il 4.8% con 1.066.000 spettatori. Su Rete 4 Controcorrente ha raccolto 882.000 telespettatori con il 4% nella prima parte e 753.000 (3.3%) nella seconda. Su La7 In Onda ha interessato 825.000 spettatori (3.7%).