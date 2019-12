Ascolti tv sabato 30 novembre 2019 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 30 novembre 2019? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite.

Ieri sera Rai 1 e Canale 5 si contendevano il primato a colpi con due programmi differenti: da una parte Una storia da Cantare; dall’altra Tu si que Vales. Ma chi ha vinto la battaglia dello share ieri, sabato 30 novembre?

Ascolti tv 30 novembre 2019, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Una Storia da Cantare ha conquistato 3.506.000 spettatori pari al 18.1 per cento di share. Su Canale 5 Tú Sí Que Vales ha raccolto davanti al video 5.192.000 spettatori pari al 28.1 per cento di share.

Su Rai 2 NCIS ha interessato 916.000 spettatori pari al 4 per cento di share e Instinct è stato seguito da 686.000 spettatori (3.4 per cento). Su Italia 1 Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio ha intrattenuto 1.457.000 spettatori (6.7 per cento). Su Rai 3 Città Segrete ha raccolto davanti al video 1.238.000 spettatori pari ad uno share del 6.2 per cento.

Su Rete 4 Bernadette: Miracolo a Lourdes totalizza un a.m. di 731.000 spettatori con il 3.5 per cento di share. Su La 7 The Queen – La Regina ha registrato 392.000 spettatori con uno share dell’1.8 per cento.

Su Tv 8 A Christmas Melody ha raccolto 404.000 spettatori con l’1.8 per cento. Su Nove Un Pugno di Eroi ha raccolto 233.000 spettatori e l’1.1 per cento di share.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 I Soliti Ignoti sigla il 22.5 per cento con 5.040.000 spettatori. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.969.000 spettatori con uno share del 17.9 per cento. Su Rai 2 Battute? sigla il 2.6 per cento con 582.000 spettatori.

Su Rai 3 Le Parole della Settimana piace a 1.567.000 spettatori (7 per cento). Gli ascolti tv di Italia 1? CSI Miami sigla il 5.7 per cento con 1.238.000 spettatori. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 1.110.000 telespettatori con il 5.2 per cento nella prima parte e 1.004.000 (4.5 per cento) nella seconda.

Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 1.006.000 spettatori (4.6 per cento).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.160.000 spettatori (18.9 per cento) mentre L’Eredità ha giocato con 4.479.000 spettatori (24 per cento). Su Canale 5 Conto alla Rovescia segna 3.209.000 spettatori con il 17.5 per cento di share (presentazione 2.447.000 con il 15.1 per cento di share. Su Rai 2 il Sorteggio per gli Europei 2020 ha raccolto 686.000 spettatori (4.3 per cento) e NCIS Los Angeles 706.000 (3.5 per cento). Su Italia 1 Studio Aperto Mag ha totalizzato 674.000 spettatori (3.9 per cento) e CSI Miami 755.000 (3.9 per cento). Su Rai 3 Blob segna 968.000 spettatori con il 4.8 per cento. Su Rete 4 Tempesta d’Amore segna il 4.3 per cento con 854.000 spettatori.

