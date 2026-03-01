Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 12:02
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Ascolti tv sabato 28 febbraio: Sanremo 2026, Benvenuti al Sud, Sonic

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Ascolti tv sabato 28 febbraio 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 28 febbraio2026? Su Rai 1 è andato in onda il Festival di Sanremo 2026. Su Rai 3 The Wolf of Wall Street. Su Rete 4 I dieci comandamenti. Su Canale 5 Benvenuti al Sud. Su Italia 1 Sonic – Il film. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 28 febbraio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv sabato 28 febbraio 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Domenica In Sanremo 2026, giornalisti e ospiti della puntata speciale
TV / Domenica In Sanremo 2026, biglietti: dove e come acquistarli, prezzi
TV / Domenica In Sanremo 2026 streaming e diretta tv: dove vedere il programma di Mara Venier
Ti potrebbe interessare
TV / Domenica In Sanremo 2026, giornalisti e ospiti della puntata speciale
TV / Domenica In Sanremo 2026, biglietti: dove e come acquistarli, prezzi
TV / Domenica In Sanremo 2026 streaming e diretta tv: dove vedere il programma di Mara Venier
TV / A che ora finisce Domenica In Sanremo 2026: quanto dura (durata) lo show su Rai 1
TV / Domenica In Sanremo 2026: quando canta (ci sarà) Sal Da Vinci, a che ora
TV / Domenica In Sanremo 2026: quando canta (ci sarà) Arisa, a che ora
TV / Domenica In Sanremo 2026, la scaletta: cantanti e ospiti della puntata speciale
TV / Domenica In Sanremo 2026: quando canta (ci sarà) Tommaso Paradiso, a che ora
TV / Domenica In Sanremo 2026: quando canta (ci sarà) Luchè, a che ora
TV / Domenica In Sanremo 2026: quando canta (ci sarà) il vincitore del Festival, a che ora
Ricerca