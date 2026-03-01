Ascolti tv sabato 28 febbraio: Sanremo 2026, Benvenuti al Sud, Sonic
Nella serata di ieri, sabato 28 febbraio 2026, su Rai1 la serata finale del Festival di Sanremo, dopo l’anteprima Sanremo Start dalle 20:43 alle 21:40 (11.757.000 – 53,2%), ha conquistato 10.748.000 spettatori pari al 68,8% di share dalle 21:45 alle 1:59. Nel dettaglio, la kermesse ha ottenuto 13.299.000 di spettatori pari al 64,4% nella prima parte dalle 21:45 alle 23:33 e 8.757.000 di spettatori pari al 74,4% nella seconda parte dalle 23:39 alle 1:59. Su Canale5 Benvenuti al Sud ha intrattenuto 1.194.000 spettatori con uno share del 6%. Su Rai2 Speciale TG2 Post ha informato 533.000 spettatori pari al 2.5%. Su Italia1 Sonic – Il film è stato scelto da 419.000 spettatori (1.9%). Su Rai3 The Wolf of Wall Street ha ottenuto 295.000 spettatori e l’1.4%. Su Rete4 Zona Bianca ha informato 473.000 spettatori (2.4%). Su La7 Master and Commander – Sfida ai confini del mare ha registrato 194.000 spettatori con lo 0.9%. Su Tv8 4 Ristoranti ha registrato 176.000 spettatori (0.8%) mentre 4 Hotel ha ottenuto 141.000 spettatori (0.8%). Sul Nove Il Delitto di Avetrana ha incollato davanti al video 122.000 spettatori con lo 0.6%.
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Primafestival ha conquistato 8.084.000 spettatori (40.4%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (2.752.000 – 13.2%), La Ruota della Fortuna ha raggiunto 3.186.000 spettatori e il 14.2%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha intrattenuto 934.000 spettatori (4.4%). Su Rete4 4 di Sera Weekend ha informato 751.000 spettatori (3.7%) nella prima parte e 585.000 spettatori (2.6%) nella seconda parte. Su La7 In Onda ha informato 1.153.000 spettatori (5.3%). Su Tv8 4 Ristoranti ha raggiunto 366.000 spettatori e l’1.8%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha ottenuto 214.000 spettatori (1%).
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha segnato 3.496.000 spettatori pari al 25.2%, mentre L’Eredità ha ottenuto 4.565.000 spettatori pari al 28.1%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.671.000 spettatori (12.9%), mentre Caduta Libera ha coinvolto 2.303.000 spettatori (15%). Su Rai2 Dribbling ha siglato 342.000 spettatori (2.3%), mentre 9-1-1 ha registrato 374.000 spettatori (2.1%). Su Italia1 Studio Aperto Mag ha informato 459.000 spettatori (3.2%) mentre C.S.I. – Scena del Crimine ha intrattenuto 563.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 le notizie del TGR hanno informato 2.270.000 spettatori pari al 13.7%, mentre Blob ha siglato 828.000 spettatori pari al 4.4%. Su Rete4 La Promessa ha interessato 919.000 spettatori (5.2%). Su La7 Speciale TGLa7 è stato seguito da 221.000 spettatori (2%). Su Tv8 4 Ristoranti ha segnato 264.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove Little Big Italy ha raggiunto 299.000 spettatori e l’1.9%.
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.