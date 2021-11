ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 27 novembre 2021? Su Rai 1 è andato in onda Ballando con le stelle. Su Rai 2 SWAT. Su Rai 3 Sapiens – Un pianeta da salvare. Su Rete 4 Agente 007 – Solo per i tuoi occhi. Su Canale 5 Tu si que vales. Su Italia 1 Minions. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 27 novembre 2021? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 27 novembre 2021, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Ballando con le Stelle, in onda dalle 21.37 alle 24.56, ha ottenuto 3.715.000 spettatori pari al 20.9% di share (il segmento iniziale Tutti in Pista, in onda dalle 20.40 alle 21.34, ha segnato il 19.4% con 4.383.000 spettatori). Su Canale 5 la finale di Tú sí Que Vales, in onda dalle 21.42 alle 25.36, è stata vista da 4.430.000 spettatori pari al 28% di share. Su Rai 2 S.W.A.T. ha registrato 980.000 spettatori (4.3%) e Clarice da 429.000 (2.2%). Su Italia 1 Minionshanno conquistato 826.000 spettatori (3.7%). Su Rai 3 Sapiens – Un Solo Pianeta è stato seguito da 1.015.000 spettatori pari ad uno share del 5.1%. Su Rete 4 Agente 007 – Solo per i tuoi Occhi totalizza un a.m. di 582.000 spettatori con il 2.9% di share. Su La7 Versailles ha ottenuto 214.000 spettatori con uno share dell’1.3%. Su Tv8 Uno Chalet per Due è visto da 245.000 spettatori con l’1.1%. Su Nove Tutta la Verità – Il Delitto di Avetrana ha conquistato 348.000 spettatori e l’1.7% di share.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Canale 5 Striscia la Notizia ottiene una media di 4.152.000 spettatori con uno share del 18.3%. Su Rai 3 Le Parole è seguito da 1.429.000 spettatori (6.3%). Su Italia 1 NCIS ottiene il 5.5% con 1.215.000 spettatori. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato 876.000 telespettatori con il 4% nella prima parte e 828.000 (3.6%) nella seconda. Su La7 In Onda ha ottenuto 862.000 spettatori (3.9%). Su Tv8 4 Ristoranti conquista 363.000 spettatori e l’1.6%. Sul Nove Fratelli di Crozza raccoglie 411.000 spettatori e l’1.8%.