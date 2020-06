Ascolti tv sabato 27 giugno: 20 anni che siamo italiani, Ciao Darwin 7

Ascolti tv sabato 27 giugno 2020 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 27 giugno 2020? Ieri sera su Rai 1 è andato in onda (in replica) il programma di Gigi D’Alessio, 20 anni che siamo italiani. Su Rai 2 il film Matrimonio Rosso sangue. Su Rai 3 I soliti ignoti. Su Canale 5 lo show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, Ciao Darwin 7. Su Italia 1 il film Un ponte per Tarabithia. Su Rete 4 la serie tv Una vita. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 27 giugno 2020?

Ascolti tv 27 giugno 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Canale 5 – Ciao Darwin: 2,1 milioni di spettatori (15,5% di share)

Rai 1 – 20 anni che siamo Italiani: 2,4 milioni di spettatori (14,5% di share)

Rete 4 – Una Vita: 934.000 spettatori (5,5%)

Rai 2 – Matrimonio rosso sangue: 949.000 spettatori (5,4%)

Italia 1 – Un Ponte per Terabithia: 964.000 (5,4%)

Rai 3 – I Soliti Ignoti: 759.000 (4,2%)

Nove – Gli Intoccabili: 491.000 (2,9%)

Tv8 – Showgirls: 275.000 spettatori (1,6%)

La7 – This changes Everything: 237.000 (1,3%)

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Rai 1 – I Soliti Ignoti: 3,9 milioni di spettatori (22% di share)

Canale 5 – Striscia la Notizia: 2,9 milioni (16,7%)

Rete 4 – Stasera Italia Weekend: prima parte 795.000 (4,8%) – seconda parte 898.000 (5%)

La7 – Otto e Mezzo: 853.000 (4,9%)

Italia 1 – CSI: 797.000 (4,6%)

Rai 2 – Novantesimo Minuto Goal: 699.999 spettatori (3,9%)

Rai 3 – La Grande Storia: 623.000 (3,7%)

Tv8 – 4 Ristoranti: 378.000 spettatori (2,2%)

Nove – I Migliori Fratelli di Crozza: 246.000 (1,4%) Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Rai 1 – L’Eredità: 2,8 milioni di spettatori (22,4% di share)

Canale 5 – Avanti un Altro!: 1,9 milioni (15,5%)

Rai 2 – NCIS Los Angeles: 612.000 (4,2%)

Rai 3 – Blob: 602.000 (3,9%)

Italia 1 – Dr. House: 501mila spettatori (3,3%)

Rete 4 – Hamburg Distretto 21: 265.000 spettatori (1,8% di share)

La7 – Il Commissario Cordier: 81.000 (0,7%)

