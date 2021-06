Ascolti tv sabato 26 giugno 2021: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 26 giugno 2021? Su Rai 1 è andata in onda la partita valida per gli ottavi di finale degli Europei di calcio Italia-Austria. Su Canale 5 una puntata della serie Grand Hotel – Intrighi e passioni. Su Rai 2 il film in prima visione Ossessione senza fine. Su Italia 1 Shrek terzo. Su Rai 3 Atlantic crossing. Su Rete 4 Una vita. Su La7 Downtown Abbey. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 26 giugno 2021? Di seguito tutti i dati.