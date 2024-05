Ascolti tv sabato 25 maggio: La nostra Raffaella, Marry me, Sapiens

Ascolti tv sabato 25 maggio 2024: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 25 maggio 2024? Su Rai 1 è andato in onda La nostra Raffaella. Su Rai 2 FBI. Su Rai 3 Sapiens. Su Rete 4 Unknown – Senza identità. Su Canale 5 Marry Me – Sposami. Su Italia 1 Shrek 3. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 25 maggio 2024? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv sabato 25 maggio 2024, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Nella prima serata è sostanziale pareggio tra Rai 1 e Canale 5. Sul primo canale La Nostra Raffaella ottiene 2.461.000 spettatori pari al 15,5% di share mentre sulla rete ammiraglia di Mediaset L’Album di Amici raccoglie 2.013.000 spettatori con uno share del 15,4% (Buonanotte a .000 e il %). Su Rai 2 la serie F.B.I. è stata guardata di 1.000.000 spettatori (5,9%) e a seguire F.B.I. International da 946.000 (6,1%). Su Italia 1 il film Shrek terzo totalizza 834.000 spettatori, pari a uno share del 5,2% mentre su Rai 3 il programma Sapiens-Un Solo Pianeta raccoglie davanti al video 880.000 italiani (6,3%). Su Rete 4 Unknown-Senza identità registra una media di 871.000 spettatori (5,9%). Su La7 il talk show politico In Altre Parole segna 1.005.000 spettatori con il 6,3% (Buonanotte a .000 e il %). Infine, su Tv8 Quattro Hotel sigla 283.000 spettatori (1,7%) e sul Nove Accordi & Disaccordi arriva a 506.000 (3,3%). Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Nella fascia Access Prime Time, su Rai 1 Affari Tuoi totalizza 4.857.000 spettatori pari al 28,6% di share, mentre su Canale5 Striscia la Notizia si ferma a quota 2.669.000 (15,7%).

Su Italia 1 la serie N.C.I.S. ha radunato davanti al video 959.000 spettatori pari a uno share del 5,7%. Su Rai 3 CheSarà… è stato visto da 693.000 italiani (4,2%).

Su Rete4 il talk show politico Stasera Italia raccoglie 534.000 spettatori (3,3%) nella prima parte e 490.000 (2,9%) nella seconda parte.

Su Tv8 Quattro Ristoranti fa 389.000 spettatori pari al 2,4% di share, mentre sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ottiene 268.000 spettatori (1,6%).