Su Canale5 il debutto serale di Amici ha convinto 4.019.000 spettatori con uno share del 27,9 %. Su Rai1 la prima puntata di Ne Vedremo delle Belle ha registrato 3.006.000 spettatori pari al 17,6 % di share. Su Rai2 F.B.I. è ha intrattenuto 727.000 spettatori pari al 3,8 % mentre F.B.I. International ha ottenuto 747.000 spettatori pari al 4,1 %. Su Italia1 il film Madagascar ha tenuto incollati davanti al video 752.000 spettatori ( 4,1 %). Su Rai3 Indovina Chi Viene a Cena ha siglato 908.000 spettatori e il 5,1 %. Su Rete4 Don Camillo ha totalizzato un a.m. di 875.000 spettatori ( 5,2 %). Su La7 In Altre Parole ha conquistato 1.027.000 spettatori con il 5,6 . Su Tv8 4 Ristoranti ha raccolto 471.000 spettatori ( 2,4 %) nel primo episodio e 278.000 ( 1,7 %) nel secondo. Sul Nove Accordi & Disaccordi ha informato 469.000 spettatori con il 2,8 %..

Su Rai1 Affari Tuoi ha intrattenuto 5.905.000 spettatori ( 30,9 %). Su Canale5 Striscia la Notizia ha raggiunto 3.017.000 spettatori con il 15,8 %. Su Rai2 i Mondiali di Sci hanno interessato 612.000 spettatori ( 3,2 %). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha intrattenuto 1.152.000 spettatori ( 6,1 %). Su Rai3 La Confessione è stato seguito da 903.000 spettatori con il 4,8 % mentre il finale è arrivato a 825.000 persone ( 4,2 %). Su Rete4 4 di Sera Weekend ha radunato davanti al video 885.000 spettatori ( 4,8 %) nella prima parte e 839.000 spettatori ( 4,4 %) nella seconda. Su Tv8 4 Ristoranti è stato scelto da 527.000 spettatori pari al 3 % . Sul Nove Fratelli di Crozza ha totalizzato un a.m. di 506.000 spettatori ( 2.7 %).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha registrato 2.877.000 spettatori pari al 21,2 %, mentre L’Eredità ha ottenuto 4.132.000 spettatori pari al 26 %. Su Canale5 Avanti il Primo! Story ha convinto 2.146.000 spettatori ( 16,8 %), mentre Avanti un Altro! Story ha siglato 2.881.000 spettatori ( 18,9 %). Su Rai2 F.B.I. è stata la scelta di 501.000 spettatori con il 3,3% nel primo episodio e 671.000 spettatori con il 3,9% nel secondo. Su Italia1 Studio Aperto Mag ha informato 444.000 spettatori (3,1%) mentre C.S.I. – Scena del Crimine ha intrattenuto 529.000 spettatori (3,1%). Su Rai3 le diverse edizioni dei TGR hanno informato 2.334.000 spettatori pari al 14,2%, mentre Blob ha divertito 848.000 spettatori pari al 4,9%. Su Rete4 La Promessa ha registrato 800.000 spettatori (4,6%). Su La7 Famiglie d’Italia ha giocato con 260.000 spettatori (1,8%). Su Tv8 MasterChef ha registrato 371.000 spettatori con il 2,9%. Sul Nove Little Big Italy ha raggiunto 295.000 spettatori e il 18,1%.

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

