Ascolti tv sabato 21 febbraio: L’eredità, C’è Posta per Te 2026, Dolittle

Ascolti tv sabato 21 febbraio 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 21 febbraio2026? Su Rai 1 è andato in onda L’eredità. Su Rai 2 le olimpiadi di Milano Cortina. Su Rai 3 Quel pomeriggio di un giorno da cani. Su Rete 4 I due superpiedi quasi piatti. Su Canale 5 C’è Posta per Te 2026. Su Italia 1 Dolittle. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 21 febbraio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv sabato 21 febbraio 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 L’Eredità – Sfida tra Giganti intrattiene 2.024.000 spettatori pari al 13.6%. Su Canale5 C’è Posta per Te incolla davanti al video 3.930.000 spettatori con uno share del 28.4% (La Buonanotte a 1.345.000 e il 23.5%). Su Rai2 Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 è la scelta di 1.963.000 spettatori pari all’11.1%. Su Italia1 Dolittle raduna 725.000 spettatori (4.4%). Su Rai3 Quel pomeriggio di un giorno da cani raggiunge 527.000 spettatori e il 3.2%. Su Rete4 I due superpiedi quasi piatti totalizza 727.000 spettatori (4.7%). Su La7 In Altre Parole conquista 1.136.000 spettatori con il 6.3% nella prima parte e 645.000 spettatori con il 4.6% nella seconda parte chiamata In Altre Parole… Ancora.
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Primafestival intrattiene 3.601.000 spettatori (20%), mentre Affari Tuoi totalizza 4.138.000 spettatori (22.6%) dalle 20:51 alle 21:22. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.110.000 – 17.2%), La Ruota della Fortuna arriva a 3.980.000 spettatori e il 21.8% dalle 20:45 alle 21:20. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 832.000 spettatori (4.6%). Su Rai3 La Confessione è scelto da 860.000 spettatori con il 4.7% (La Confessione Finale a 742.000 e il 4.1%). Su Rete4 4 di Sera Weekend raduna 884.000 spettatori (4.9%) nella prima parte e 610.000 spettatori (3.3%) nella seconda parte.
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 2.945.000 spettatori pari al 21.2%, mentre L’Eredità registra 4.058.000 spettatori pari al 25.3%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.786.000 spettatori (14%), mentre Caduta Libera coinvolge 2.227.000 spettatori (14.8%).
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.
🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL