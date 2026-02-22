Ascolti tv sabato 21 febbraio: L’eredità, C’è Posta per Te 2026, Dolittle

Su Rai1 L’Eredità – Sfida tra Giganti intrattiene 2.024.000 spettatori pari al 13.6%. Su Canale5 C’è Posta per Te incolla davanti al video 3.930.000 spettatori con uno share del 28.4% (La Buonanotte a 1.345.000 e il 23.5%). Su Rai2 Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 è la scelta di 1.963.000 spettatori pari all’11.1%. Su Italia1 Dolittle raduna 725.000 spettatori (4.4%). Su Rai3 Quel pomeriggio di un giorno da cani raggiunge 527.000 spettatori e il 3.2%. Su Rete4 I due superpiedi quasi piatti totalizza 727.000 spettatori (4.7%). Su La7 In Altre Parole conquista 1.136.000 spettatori con il 6.3% nella prima parte e 645.000 spettatori con il 4.6% nella seconda parte chiamata In Altre Parole… Ancora.