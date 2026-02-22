Icona app
TV

Ascolti tv sabato 21 febbraio: L’eredità, C’è Posta per Te 2026, Dolittle

di Giovanni Macchi
Ascolti tv sabato 21 febbraio 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 21 febbraio2026? Su Rai 1 è andato in onda L’eredità. Su Rai 2 le olimpiadi di Milano Cortina. Su Rai 3 Quel pomeriggio di un giorno da cani. Su Rete 4 I due superpiedi quasi piatti. Su Canale 5 C’è Posta per Te 2026. Su Italia 1 Dolittle. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 21 febbraio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv sabato 21 febbraio 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

