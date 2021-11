ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 20 novembre 2021? Su Rai 1 è andata in onda una puntata di Ballando con le stelle. Su Rai 2 le Atp Finals di tennis. Su Rai 3 Sapiens. Su Rete 4 il film Agente 007 – Moonraker Operazione spazio. Su Canale 5 Tu si que vales. Su Italia 1 I Simpson. Su La7 Versailles. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 20 novembre 2021? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 20 novembre 2021, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Nella serata di ieri, sabato 20 novembre 2021, su Rai1 Ballando con le Stelle, in onda dalle 21.40 alle 24.55, ha conquistato 3.607.000 spettatori pari al 20.7% di share (il segmento iniziale Tutti in Pista, in onda dalle 20.41 alle 21.35, ha segnato il 20% con 4.491.000 spettatori). Su Canale 5 Tú sí Que Vales, in onda dalle 21.43 alle 24.59, ha raccolto davanti al video 4.676.000 spettatori pari al 27.5% di share. Su Rai2 il Torneo ATP Finals è stato seguito da 887.000 spettatori (4.2%). Su Italia 1 I Simpsonhanno intrattenuto 515.000 spettatori (2.4%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta ha raccolto davanti al video 999.000 spettatori pari ad uno share del 5%. Su Rete4 Moonraker – Operazione Spazio totalizza un a.m. di 466.000 spettatori con il 2.4% di share. Su La7 Versailles ha registrato 272.000 spettatori con uno share dell’1.5%. Su Tv8 Tutti Insieme per Natale ha raccolto 251.000 spettatori con l’1.2%. Su Nove Una Famiglia Scomparsa – Il Caso Carretta ha raccolto 312.000 spettatori e l’1.5% di share.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.194.000 spettatori con uno share del 18.6%. Su Rai3 Le Parole interessa a 1.549.000 spettatori (6.9%). Su Italia 1 NCIS sigla il 5.4% con 1.197.000 spettatori. Su Rete 4 Controcorrente ha raccolto 846.000 telespettatori con il 3.9% nella prima parte e 841.000 (3.7%) nella seconda. Su La7 In Onda ha interessato 829.000 spettatori (3.7%). Su Tv8 4 Ristoranti segna 311.000 spettatori e l’1.4%. Sul Nove Fratelli di Crozza raccoglie 394.000 spettatori e l’1.8%.