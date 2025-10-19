ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 18 ottobre2025? Su Rai 1 è andato in onda Ballando con le stelle. Su Rai 3 Sapiens. Su Canale 5 Tu si que vales. Su Italia 1 L’era glaciale 4. Su Rete 4 Air force one. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 18 ottobre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv sabato 18 ottobre 2025, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Ballando con le Stelle ha intrattenuto 2.858.000 spettatori pari al 23,3% di share. Su Canale 5 Tú Sí Que Vales ha appassionato invece 3.775.000 spettatori (25,7%).

Su Rai 2 Nient’altro che la Verità – Il Caso di Serena Mollicone ha totalizzato 384.000 spettatori pari al 2,3%. Su Italia 1 il film L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva ha raccolto davanti al video 739.000 spettatori (4,5%). Su Rai 3 Sapiens – Un Solo Pianeta ha interessato 406.000 spettatori con il 2,7%. Su Rete 4 il film Air Force One ha registrato 343.000 spettatori (2,3%).

Su La7 In Altre Parole ha conquistato 1.092.000 spettatori con il 6,3% nella prima parte e 511.000 spettatori con il 3,6% nella seconda parte, In Altre Parole… Ancora. Su Tv8 la Formula 1 ha fatto segnare 273.000 spettatori (2,2%). Sul Nove Accordi & Disaccordi è stato seguito da 440.000 spettatori con il 2,9%.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Affari Tuoi è fatto giocare 3.864.000 spettatori con il 22% di share, mentre su Canale5 La Ruota della Fortuna ha catturato l’attenzione di 4.464.000 spettatori con il 25,4%.

Su Italia 1 la serie N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha appassionato 1.038.000 spettatori con il 5,9% di share. Su Rai 3 La Confessione è stato la scelta di 661.000 spettatori con il 3,8%. Su Rete 4 Quattro di Sera Weekend ha interessato 835.000 spettatori (4,9%) nella prima parte e 553.000 spettatori (3,2%) nella seconda parte.

Su Tv8 Quattro Ristoranti ha totalizzato 310.000 spettatori con l’1,8% di share. Sul Nove Fratelli di Crozza ha registrato una media di 415.000 spettatori con il 2,4%.