Ascolti tv sabato 17 agosto: Sister Act, Lo show dei record, Presadiretta

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto di 1.523.000 spettatori pari al 16.5%, mentre Reazione a Catena ha registrato 2.284.000 spettatori pari al 21.2%. Su Canale5, in replica, The Wall – I Protagonisti ha intrattenuto 1.095.000 spettatori (12.2%), mentre The Wall ha convinto 1.481.000 spettatori (14.2%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (350.000 – 4.2%), N.C.I.S. Los Angeles sigla 279.000 spettatori con il 2.8% e S.W.A.T. segna 371.000 spettatori con il 3.1%. Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 374.000 spettatori (3.9%) e FBI: Most Wanted raggiunge 382.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.483.000 spettatori pari al 13.3%, mentre Blob segna 501.000 spettatori pari al 4.1%. Su Rete4 Terra Amara interessa 451.000 spettatori (3.8%). Su La7 Il Palio di Siena conquista 918.000 spettatori (9.1%) ne La Corsa dalle 18:54 alle 19:44 e 706.000 spettatori (6.3%) ne La Festa dalle 19:46 alle 19:50.