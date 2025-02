Ascolti tv sabato 15 febbraio: Sanremo 2025, Quasi amici, France

Su Canale5 Quasi amici ha raccolto davanti al video 1.298.000 spettatori con uno share del 5.9%. Su Rai2 Cena con delitto – Knives Out è la scelta di 391.000 spettatori pari all’1.7%. Su Italia1 Il ragazzo che diventerà re ha radunato 549.000 spettatori (2.4%). Su Rai3 France raggiunge 209.000 spettatori e lo 0.9%.

Su Rai 1 la finale del festival di Sanremo di Carlo Conti, che ha visto la vittoria di Olly conBalorda nostalgia, ha ottenuto un ascolto medio, in termini di total audience, dalle 21.23 all’1.59, di 13 milioni 427mila spettatori pari al 73.1% di share. Nel dettaglio, la finale in onda dalle 21:22 alle 1:59, ha intrattenuto 13.016.000 spettatori pari al 72.7% di share, preceduta da Sanremo Start visto da 13.883.000 spettatori pari al 60.5%. Nel dettaglio, la prima parte (21:22/23:30) è stata seguita da 15.590.000 spettatori pari al 68.8% e la seconda parte (23:36/1:59) da 10.695.000 spettatori pari al 78.7%.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto di 3.478.000 spettatori pari al 24.7%, mentre L’Eredità ha registrato 4.551.000 spettatori pari al 28.2%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.320.000 spettatori (16.6%), mentre Avanti un Altro ha convinto 2.787.000 spettatori (17.5%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (244.000 – 2.1%) e Dribbling (386.000 – 3%), Blue Bloods segna 444.000 spettatori con il 2.9% nel primo episodio e 594.000 spettatori con il 3.3% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 380.000 spettatori (2.6%) e C.S.I. – Scena del Crimine raggiunge 532.000 spettatori (3%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.231.000 spettatori pari al 13.5%, mentre Blob segna 854.000 spettatori pari al 4.4%. Su Rete4 La Promessa interessa 798.000 spettatori (4.4%).

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL