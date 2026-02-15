Ascolti tv sabato 14 febbraio: The Voice Kids, C’è Posta per Te, Olimpiadi
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 14 febbraio2026? Su Rai 1 è andato in onda The Voice Kids. Su Rai 2 le Olimpiadi di Milano Cortina. Su Rai 3 Balla coi lupi. Su Rete 4 Non c’è due senza quattro. Su Canale 5 C’è Posta per te. Su Italia 1 Una notte al museo 3. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 14 febbraio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Su Rai 1 The Voice Kids ha intrattenuto 3.382.000 spettatori pari al 23,4% di share. Su Canale 5 C’è Posta per Te ha totalizzato 3.272.000 spettatori con uno share del 22,1%.
Su Rai 2 le gare di pattinaggio delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina sono state seguite da 1.488.000 spettatori pari all’8,4% di share. Su Italia 1 il film Una notte al museo 3 – Il segreto del faraone è stato la scelta di 679.000 spettatori (4%).
Su Rai 3 Balla coi lupi ha conquistato 551.000 spettatori con il 3,6%. Su Rete 4 Non c’è due senza quattro è arrivato a 608.000 spettatori (3,7%). Su La7 In Altre Parole ha interessato 974.000 spettatori con il 5,3% nella prima parte e 500.000 spettatori con il 3,2% nella seconda parte (In Altre Parole… Ancora).
Su Tv8 Quattro Ristoranti è stato la scelta di 261.000 spettatori (1,4%). Sul Nove Accordi & Disaccordi ha registrato 376.000 spettatori con il 2,4%.
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai 1 Affari Tuoi ha intrattenuto 4.081.000 spettatori, pari a uno share del 22,3%. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha fatto giocare 3.512.000 spettatori con il 19,2%.
Su Italia 1 la serie N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha appassionato 891.000 spettatori (4,9%). Su Rai 3 La Confessione è stato seguito da 641.000 spettatori con il 3,6%.
Su Rete 4 Quattro di Sera Weekend ha interessato 832.000 spettatori (4,7%) nella prima parte e 622.000 spettatori (3,4%) nella seconda parte.
Su Tv8 Quattro Ristoranti ha conquistato 420.000 spettatori con il 2,4% di share. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha divertito 226.000 spettatori (1,3%).
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai 1 L’Eredità ha fatto giocare 3.852.000 spettatori pari al 23,8% di share. Su Canale 5 Caduta Libera ha coinvolto 2.066.000 spettatori con il 13,6%.
Su Rai 2 le Olimpiadi invernali Milano-Cortina hanno interessato 2.022.000 spettatori (16,1%) con lo skeleton, 1.804.000 spettatori (12,6%) con il salto con gli sci, 1.720.000 spettatori (10,5%) con lo sci freestyle e 1.749.000 spettatori (9,9%) con lo skeleton.
Su Italia 1 Studio Aperto Mag è stato seguito da 527.000 spettatori (3,6%) e C.S.I. – Scena del Crimine raggiunge 591.000 spettatori (3,5%). Su Rai 3 le notizie dei TGR hanno tenuto informati 1.870.000 spettatori (11,5%), mentre a seguire Blob è stato la scelta di 718.000 spettatori (4,1%).
Su Rete 4 La Promessa ha appassionato 903.000 spettatori (5,3%). Su Tv8 Quattro Hotel ha registrato 200.000 spettatori con l’1,4%. Sul Nove Little Big Italy ha conquistato 306.000 spettatori e il 2,1%.
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.