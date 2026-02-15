Su Rai 1 L’Eredità ha fatto giocare 3.852.000 spettatori pari al 23,8% di share. Su Canale 5 Caduta Libera ha coinvolto 2.066.000 spettatori con il 13,6%.

Su Rai 2 le Olimpiadi invernali Milano-Cortina hanno interessato 2.022.000 spettatori (16,1%) con lo skeleton, 1.804.000 spettatori (12,6%) con il salto con gli sci, 1.720.000 spettatori (10,5%) con lo sci freestyle e 1.749.000 spettatori (9,9%) con lo skeleton.

Su Italia 1 Studio Aperto Mag è stato seguito da 527.000 spettatori (3,6%) e C.S.I. – Scena del Crimine raggiunge 591.000 spettatori (3,5%). Su Rai 3 le notizie dei TGR hanno tenuto informati 1.870.000 spettatori (11,5%), mentre a seguire Blob è stato la scelta di 718.000 spettatori (4,1%).

Su Rete 4 La Promessa ha appassionato 903.000 spettatori (5,3%). Su Tv8 Quattro Hotel ha registrato 200.000 spettatori con l’1,4%. Sul Nove Little Big Italy ha conquistato 306.000 spettatori e il 2,1%.