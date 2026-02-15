Icona app
Ultimo aggiornamento ore 10:33
TV
TV

Ascolti tv sabato 14 febbraio: The Voice Kids, C’è Posta per Te, Olimpiadi

di Marco Nepi
Ascolti tv sabato 14 febbraio 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 14 febbraio2026? Su Rai 1 è andato in onda The Voice Kids. Su Rai 2 le Olimpiadi di Milano Cortina. Su Rai 3 Balla coi lupi. Su Rete 4 Non c’è due senza quattro. Su Canale 5 C’è Posta per te. Su Italia 1 Una notte al museo 3. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 14 febbraio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv sabato 14 febbraio 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 The Voice Kids ha intrattenuto 3.382.000 spettatori pari al 23,4% di share. Su Canale 5 C’è Posta per Te ha totalizzato 3.272.000 spettatori con uno share del 22,1%.

Su Rai 2 le gare di pattinaggio delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina sono state seguite da 1.488.000 spettatori pari all’8,4% di share. Su Italia 1 il film Una notte al museo 3 – Il segreto del faraone è stato la scelta di 679.000 spettatori (4%).

Su Rai 3 Balla coi lupi ha conquistato 551.000 spettatori con il 3,6%. Su Rete 4 Non c’è due senza quattro è arrivato a 608.000 spettatori (3,7%). Su La7 In Altre Parole ha interessato 974.000 spettatori con il 5,3% nella prima parte e 500.000 spettatori con il 3,2% nella seconda parte (In Altre Parole… Ancora).

Su Tv8 Quattro Ristoranti è stato la scelta di 261.000 spettatori (1,4%). Sul Nove Accordi & Disaccordi ha registrato 376.000 spettatori con il 2,4%.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Ricerca