Ascolti tv sabato 11 aprile: Canzonissima, Amici, Morgane 5

Su Rai1 Affari Tuoi totalizza 4.185.000 spettatori (23.4%) dalle 20:40 alle 21:19. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 4 minuti (3.473.000 – 20.4%), La Ruota della Fortuna arriva a 4.208.000 spettatori e il 23.4% dalle 20:43 alle 21:20. Su Rai2 TG2 Post è visto da 552.000 spettatori (3.1%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 886.000 spettatori (5%). Su Rai3 La Confessione è scelto da 779.000 spettatori con il 4.4% (La Confessione Finale a 740.000 e il 4.1%). Su Rete4 4 di Sera Weekend raduna 838.000 spettatori (4.8%) nella prima parte e 741.000 spettatori (4.1%) nella seconda parte.