Ascolti tv sabato 11 aprile: Canzonissima, Amici, Morgane 5

Ascolti tv sabato 11 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 11 aprile2026? Su Rai 1 è andato in onda Canzonissima. Su Rai 2 Morgane 5. Su Rai 3 La pelle del mondo. Su Rete 4 Il ritorno di Don Camillo. Su Canale 5 Amici di Maria De Filippi. Su Italia 1 Minions. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 11 aprile 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv sabato 11 aprile 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Canzonissima intrattiene 2.206.000 spettatori pari al 17.4% dalle 21:23 alle 1:15. Su Canale5 Amici incolla davanti al video 3.248.000 spettatori con uno share del 23.1% dalle 21:22 alle 00:36 (Buonanotte a 1.466.000 e il 22.5%). Su Rai2 Morgane – Detective Geniale 5 è la scelta di 859.000 spettatori pari al 5.5%. Su Italia1 Minions raduna 642.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 La Pelle del Mondo raggiunge 334.000 spettatori e il 2.1%. Su Rete4 Il ritorno di Don Camillo totalizza 1.058.000 spettatori (6.7%). Su La7 In Altre Parole conquista 1.338.000 spettatori con il 7.5% nella prima parte e 758.000 spettatori con il 5.3% nella seconda parte chiamata In Altre Parole… Ancora.
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Affari Tuoi totalizza 4.185.000 spettatori (23.4%) dalle 20:40 alle 21:19. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 4 minuti (3.473.000 – 20.4%), La Ruota della Fortuna arriva a 4.208.000 spettatori e il 23.4% dalle 20:43 alle 21:20. Su Rai2 TG2 Post è visto da 552.000 spettatori (3.1%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 886.000 spettatori (5%). Su Rai3 La Confessione è scelto da 779.000 spettatori con il 4.4% (La Confessione Finale a 740.000 e il 4.1%). Su Rete4 4 di Sera Weekend raduna 838.000 spettatori (4.8%) nella prima parte e 741.000 spettatori (4.1%) nella seconda parte.
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 2.185.000 spettatori pari al 20.1%, mentre L’Eredità registra 3.537.000 spettatori pari al 26.1%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.589.000 spettatori (16%), mentre Caduta Libera coinvolge 2.160.000 spettatori (17.3%).
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.
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