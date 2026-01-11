Icona app
TV

Ascolti tv sabato 10 gennaio: The Voice Kids, C’è Posta per Te, Shrek

di Giovanni Macchi
Ascolti tv sabato 10 gennaio 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 10 gennaio2026? Su Rai 1 è andato in onda The Voice Kids. Su Rai 3 La città ideale. Su Rete 4 Chi trova un amico trova un tesoro. Su Canale 5 C’è Posta per Te. Su Italia 1 Shrek e vissero felici e contenti. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 10 gennaio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv sabato 10 gennaio 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

Ricerca