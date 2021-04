Ascolti tv sabato 10 aprile 2021: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 10 aprile 2021? Su Rai 1 è andata in onda la fiction Sotto copertura. Su Canale 5 Amici di Maria De Filippi. Su Rai 2 FBI. Su Italia 1 Wonder Park – Sogna in grande. Su Rai 3 Città segrete. Su Rete 4 Bernardette – Miracolo a Lourdes. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 10 aprile 2021? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 10 aprile 2021, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Nella serata di ieri, sabato 10 aprile 2021, su Rai1 la replica di Sotto Copertura, in onda dalle 21.32 alle 24.25, ha conquistato 3.125.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Canale 5 Amici, in onda dalle 21.23 alle 24.38, ha raccolto davanti al video 5.734.000 spettatori pari al 26% di share (Amici Buonanotte 3.007 – 29.7%). Su Rai2 F.B.I è stato seguito da 1.364.000 spettatori (5.1%), Blue Bloods da 1.300.000 spettatori (4.9%) e Instinct da 947.000 spettatori (3.9%). Su Italia 1 Wonder Park ha intrattenuto 1.133.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 Città Segrete ha raccolto davanti al video 2.248.000 spettatori pari ad uno share del 9.4%. Su Rete4 Bernadette: Miracolo a Lourdes totalizza un a.m. di 987.000 spettatori con il 4% di share. Su La7 Eden presenta – Before the Flood ha registrato 489.000 spettatori con uno share dell’1.9%. Su Tv8 Destini Incrociati ha raccolto 262.000 spettatori con l’1.1%. Su Nove Matteo Messina Denaro – Il Superlatitante ha raccolto 453.000 spettatori e l’1.7% di share.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno sigla il 19.2% con 5.085.000 spettatori. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.484.000 spettatori con uno share del 17%. Su Rai3 Le Parole della Settimana piace a 2.165.000 spettatori (8.1%). Su Italia 1 CSI Miami sigla il 5% con 1.301.000 spettatori. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 1.212.000 telespettatori con il 4.7% nella prima parte e 1.111.000 (4.2%) nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo Sabato ha interessato 1.380.000 spettatori (5.3%).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

u Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 2.844.000 spettatori (16.5%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.382.000 spettatori (20.9%). Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 2.536.000 spettatori con il 15.2% di share e Avanti un Altro! ne segna 3.626.000 con il 17.9% di share. Su Rai2 Dribbling ha raccolto 309.000 spettatori (1.6%) e Hawaii Five-0 815.000 (3.4%). Su Italia1 CSI Miami ha totalizzato 670.000 spettatori (3%). Su Rai3 il TG Regione informa 3.131.000 spettatori (14.3%) e Blob segna 1.240.000 spettatori con il 5.2%. Su Rete4 Tempesta d’Amore segna il 3.4% con 787.000 spettatori e su La7 Lie to Me fa compagnia a 133.000 spettatori (0.7%).

Mattina | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri, 10 aprile

