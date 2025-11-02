Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Ascolti tv sabato 1 novembre: Ballando con le stelle, Tu si que vales

di Giovanni Macchi
Ascolti tv sabato 1 novembre 2025: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 1 novembre2025? Su Rai 1 è andato in onda Ballando con le stelle. Su Rai 3 Sapiens. Su Rete 4 Un uomo tranquillo. Su Canale 5 Tu si que vales. Su Italia 1 Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: il ladro di fulmini. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 1 novembre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv sabato 1 novembre 2025, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL

