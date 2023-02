Domina la prima serata il Festival di Sanremo: la seconda serata andata in onda ieri è stata vista da 10.545.000 spettatori pari al 62.3% di share. L’anteprima Sanremo Start, dalle 20:43 alle 21:12, ha fatto registrare 12.278.000 spettatori e il 48.97%.

La prima parte della seconda serata, dalle 21:18 alle 23:37, è stata vista da 14.087.000 spettatori con il 61.07%, mentre la seconda parte, dalle 23:40 alle 1:40, conta 6.281.000 spettatori con il 65.72%.

Su Canale5 Compromessi sposi è stato visto da 987.000 spettatori con uno share del 4.6%. A seguire, su Rai2 American Assassin è stato scelto da 382.000 spettatori (1.61%). Su Italia1 Giustizia privata ha raccolto 981.000 spettatori (4.16%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? è stato visto da 1.209.000 spettatori con il 5.62%. A seguire ancora su Rete4 Controcorrente – Prima Serata totalizza 438.000 spettatori (2.31%). Su La7 Atlantide raccoglie 405.000 spettatori pari al 2.1%. Su Tv8 Name that Tune – Indovina la Canzone fa segnare 102.000 spettatori (0.4%).

Su Rai1 Primafestival realizza un ascolto di 8.932.000 spettatori con il 38.91%. Su Canale5 Striscia la Notizia fa segnare 2.914.000 spettatori pari all’11.31%. Su Rai2 Tg2 Post informa 384.000 spettatori (1.48%). Su Italia1 N.C.I.S. ottiene 1.229.000 spettatori con il 4.97%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è la scelta di 1.153.000 spettatori (4.88%), mentre Un Posto al Sole raggiunge quota 1.535.000 spettatori (5.98%). Su Rete4 Stasera Italia ha ottenuto 832.000 individui all’ascolto (3.52%) nella prima parte e 623.000 spettatori (2.42%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato .000 spettatori (%). Su Tv8 100% Italia intrattiene 254.000 spettatori (1%).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene il dato più alto con un ascolto medio di 3.892.000 spettatori pari al 24.98%, mentre L’Eredità è visto da 5.204.000 spettatori pari al 27.68%. Su Canale5 Avanti il Primo è la scelta di 2.600.000 spettatori (17.76%), mentre Avanti un Altro ha interessato 3.798.000 spettatori (21.08%). Su Rai2 Muschio Selvaggio da Sanremo raccoglie 453.000 spettatori con il 3.07%, mentre Hawaii Five-0 raggiunge il dato di 518.000 spettatori con il 2.94% e The Rookie 672.000 spettatori con il 3.22%. Su Italia1 C.S.I. è la scelta di 696.000 spettatori (3.43%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.861.000 spettatori pari al 14.74%, mentre Blob fa registrare 1.148.000 spettatori pari al 5.39% e Caro Marziano 1.123.000 spettatori pari al 5.03%. Su Rete4 Tempesta d’Amore viene visto 699.000 spettatori (3.24%). Su La7 Lingo – La Prima Sfida ha raggiunto 168.000 spettatori (1.11%) e Lingo – Parole in Gioco 254.000 spettatori (1.4%). Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 257.000 spettatori (1.3%).

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

