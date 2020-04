ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 8 aprile 2020? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite. Su Rai 1 è andato in onda il programma di Alberto Angela, Stanotte a San Pietro. Su Canale 5 invece la finale del Grande Fratello Vip. Su Rai 2 la serie tv (replica) Maltese – Il romanzo del commissario. Su Rete 4 invece Speciale Stasera Italia. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 8 aprile 2020?

Ascolti tv 8 aprile 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 la replica di Stanotte a San Pietro ha conquistato 3.838.000 spettatori pari al 14.45 per cento di share. Su Canale 5 – dalle 21.47 all’1.36 – la finale di Grande Fratello Vip 4 di ha raccolto davanti al video 4.544.000 spettatori pari al 23.17 per cento di share (presentazione di 2 minuti: 4.822.000 – 15.82 per cento). Su Rai 2 Maltese – Il Romanzo del Commissario ha interessato 1.259.000 spettatori pari al 4.49 per cento di share.

Su Italia 1 Brick Mansions ha intrattenuto 1.845.000 spettatori (6.35 per cento). Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al video 1.765.000 spettatori pari ad uno share del 6.77 per cento. Su Rete 4 Speciale Stasera Italia totalizza un a.m. di 1.004.000 spettatori con il 3.55 per cento di share. Su La7 Atlantide ha registrato 661.000 spettatori con uno share del 2.77 per cento.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

